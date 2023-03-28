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工地也抗旱已節水4萬噸 台南市地重劃區使用放流水
因應目前旱情嚴峻，市長黃偉哲指示市府各局處加強節水及提高放流水、再生水使用率等相關措施，地政局施工中的安南區北安(商60)市地重劃工程、南科開發區塊F、G區段徵收工程、南區喜樹灣裡市地重劃工程及安南區怡中市地重劃工程，持續使用水資中心回收水，已累計節水量超過4萬立方公尺，開發工程也拚節約用水。
地政局長陳淑美表示，為配合節水政策，地政局各工程施工期間至鄰近官田、仁德、安南等水資源回收中心取用回收水，自去年10月市府宣佈擴大運用回收水至今，各開發區取水量合計達1萬0690噸，平均每日取水量超過60噸，依國人每人每日平均生活用水量288公升計算，相當每日節省208人的生活用水量。
地政局開發區工程大面積整地施工，裸露地表易造成塵土飛揚，取用回收水做為施工用水，工地進出入口洗車台、抑制揚塵、樹木澆灌與認養道路洗掃等措施用水量大，工地利用水資源中心處理回收水，不但可節省民生用水又兼顧工地環保，可說是一舉兩得，目前面臨枯水期間，期盼社會各界共體時艱持續抗旱，也希望快點天降甘霖，解除旱情。
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