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台南清明掃墓接駁公車 有市區3條路線及南化、六甲

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市民政局和消防局宣導清明掃墓防範火災。圖／公所提供
台南市民政局和消防局宣導清明掃墓防範火災。圖／公所提供

台南市因應今年清明掃墓祭祖工作，祭出「四不二記得」措施，加強防範火災；同時在南化區、六甲區及市區推出清明掃墓接駁公車，採定點接駁，歡迎民眾多加利用。

市長黃偉哲表示，每年的清明掃墓是重要的民俗，掃墓之餘，必須注意可能衍伸的相關問題，包括交通、火災、環境及防疫等。聽取民政局專案報告後，指示相關局處落實配套工作，例如環保局的廢棄物清運、消防局做好防火、警察局及交通局執行交通疏導。期盼借重各局處同仁，減少財損甚至生命損失的發生，讓大家都能平安度過清明連假。

民政局表示，日前已召開清明掃墓任務協調會議，由市府團隊共同組成應變小組，執行重點包括降低火災發生、交通疏導、防止疫情發生以及低碳環保等四大面向，其中為加強防範火災發生，籲請民眾牢記「四不二記得」。

民政局呼籲，燃燒紙錢務必將餘燼撲滅澆熄；紙錢送交集中燒上車前務必移除香腳，避免不慎引燃發生火災。而所謂「四不」，是指不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火；「二記得」則是記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾。

此外，香枝減量、金紙減量、塔內不持香、推廣以功代金及紙錢集中燒，則是近年來從中央到地方不斷在推廣的「既能助人為善」也能「善待環境」的環保政策。

民政局提醒，雖然目前國內疫情逐漸平穩，仍請市民掃墓祭祖務必配合市府防疫措施。例如配合人潮分流，提早或另擇時間祭祖；有症狀、年長者或人潮聚集處，建議配戴口罩或在家多休息；清明期間納骨塔人潮眾多易群聚，也可多加利用線上祭祖功能表達追思。

民政局表示，清明節連假祭祖人潮分流及交通疏導也是重要一環，尤其在易壅塞路段及重點區域將實施交通管制。

另規畫掃墓免費接駁專車服務祭祀民眾，班次及時間地點如下：

市區18路公車：4/1-4/5（07：00﹣18：00）塭南里﹣台南火車站﹣西門路﹣大成路口，

市區11路公車：4/1﹣4/5（07：00﹣18：00）城西里﹣台南火車站﹣大成路口，

市區15路公車：4/1-4/5（07：00﹣18：00）奇美醫院﹣大成路口；

六甲區：4/5南元休閒農場臨時停車場到懷恩堂廣場（07：00~15：00）；

南化區：有兩處接駁站，4/3自來水公司到思親堂（08：00~13：00，4/3運動公園到懷恩堂（08：00~13：00），皆採彈性發車。

官田區已在3月18日提前舉辦，以分流人潮。

公車 台南 清明節

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