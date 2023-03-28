鋒面帶來雨量普降甘霖？雲林小型滯洪池依舊乾枯見底

久旱未雨，雲林縣連續幾天下雨，但時雨時晴，對蓄水進帳幫助不大，沿海幾座滯洪池的水量並沒增加，已枯乾約1個月的客厝滯洪池依舊枯乾見底，池底長滿草，由於目前滯洪池均非灌溉之用，對農耕種植影響不大，農水署雲林區管理處表示，到目前灌溉水尚足夠，若清明期間再帶來雨勢，供水會更充足。

近日連續下雨，但對雲林沿海幾座滯洪池的水量進帳並沒有幫助，面積最大的口湖宜梧滯洪池水位依舊維持在雨前的水位，甚至略再下降，第二大的北港滯洪池水位也仍在低水位，面積最小的客厝滯港池則仍乾枯見底，長滿雜草，只有部分底土稍有濕潤，但不見水跡。

雲林縣府水利處表示，目前雲林縣的滯洪池功能，多半以防汛調節洪雨季的水量為主，並非灌溉用水，所以池水乾枯對農作灌溉並無影響，近日雖有下雨，但也出大太陽，雨水很快蒸發，水池才仍乾枯，只是水池若能維持水量，對水土保持地下水涵養較有幫助。

位於客厝滯洪池附近的李姓農民則說，他們不用滯洪池的水，但雨多少下一點對農作也多少會有幫助，尤其先前被凍死秧苗，最近完成補植，正是需要用水的時候，如能下雨對秧苗成長自然有利，近幾天的雨水多少也能解渴，希望雨能持續下到清明過後。