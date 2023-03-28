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鋒面帶來雨量普降甘霖？雲林小型滯洪池依舊乾枯見底

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
位於北港鎮和元長鄉交界，也是最靠近高鐵的滯洪池仍乾枯見底，池底長滿雜草，即便幾天下雨也不見出現積水。記者蔡維斌／攝影
位於北港鎮和元長鄉交界，也是最靠近高鐵的滯洪池仍乾枯見底，池底長滿雜草，即便幾天下雨也不見出現積水。記者蔡維斌／攝影

久旱未雨，雲林縣連續幾天下雨，但時雨時晴，對蓄水進帳幫助不大，沿海幾座滯洪池的水量並沒增加，已枯乾約1個月的客厝滯洪池依舊枯乾見底，池底長滿草，由於目前滯洪池均非灌溉之用，對農耕種植影響不大，農水署雲林區管理處表示，到目前灌溉水尚足夠，若清明期間再帶來雨勢，供水會更充足。

近日連續下雨，但對雲林沿海幾座滯洪池的水量進帳並沒有幫助，面積最大的口湖宜梧滯洪池水位依舊維持在雨前的水位，甚至略再下降，第二大的北港滯洪池水位也仍在低水位，面積最小的客厝滯港池則仍乾枯見底，長滿雜草，只有部分底土稍有濕潤，但不見水跡。

雲林縣府水利處表示，目前雲林縣的滯洪池功能，多半以防汛調節洪雨季的水量為主，並非灌溉用水，所以池水乾枯對農作灌溉並無影響，近日雖有下雨，但也出大太陽，雨水很快蒸發，水池才仍乾枯，只是水池若能維持水量，對水土保持地下水涵養較有幫助。

位於客厝滯洪池附近的李姓農民則說，他們不用滯洪池的水，但雨多少下一點對農作也多少會有幫助，尤其先前被凍死秧苗，最近完成補植，正是需要用水的時候，如能下雨對秧苗成長自然有利，近幾天的雨水多少也能解渴，希望雨能持續下到清明過後。

農水署雲林管理處表示，最近久旱逢霖雖對灌溉水補注幫助不大，但雲林灌溉水因調度得宜，目前用水尚足夠，請農民放心，時下正值稻作期，如能多下點雨自然是好事。

目前正值水稻灌溉期，雲林地區灌溉水調度得宜，加上抽水灌溉，目前尚無缺水之虞。記者蔡維斌／攝影
目前正值水稻灌溉期，雲林地區灌溉水調度得宜，加上抽水灌溉，目前尚無缺水之虞。記者蔡維斌／攝影
位於北港鎮和元長鄉交界的滯洪池乾枯見底已有1個月，池底長滿雜草，即便幾天下雨也不見出現積水。記者蔡維斌／攝影
位於北港鎮和元長鄉交界的滯洪池乾枯見底已有1個月，池底長滿雜草，即便幾天下雨也不見出現積水。記者蔡維斌／攝影

滯洪池 雲林 農民

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