嘉義蘭潭、仁義潭水庫水量仍不足 水公司呼籲節約用水

嘉義地區水情亮黃燈，本月25日開始有局部降雨，但蘭潭、仁義潭水庫進水量仍不明顯，自來水公司五區管理處以最大化引水至水庫，穩定嘉義地區供水，鑿設4口抗旱水井也可望在4月底前完成，但目前水情仍要民眾節約用水。

自來水公司第五區管理處表示，3天來嘉義地區降雨，但水庫水量仍不明顯，截至今天上午主要供應大嘉義地區的蘭潭、仁義潭水庫合計有效蓄水量為973萬噸，蓄水率27.67%，至昨日為止水庫進水量為2萬噸，依據中央氣象局資料仁義潭、蘭潭水庫集水區3日降雨量不大，因久旱地表乾涸，水庫進水量預估並不會有顯著增加。

水公司五區管理處副長蔡博淵表示，嘉義地區民眾只看到仁義潭、蘭潭水庫，其實2座水庫一天的出水量已壓低不到8萬噸，嘉義市平常要30萬噸水量，目前減至29萬噸左右，其他不足的水量由他縣市調度支應，管理處目前皆最大化引水至水庫，以穩定嘉義地區供水。嘉義地區有雲林湖山水庫及台南曾文、烏山頭水庫支援，預計4月底前都不會分區供水。4座抗旱水井目前進度順利，屆時每日又可以增加4、5千噸。