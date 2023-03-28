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台灣獼猴騷擾事件頻傳 雲林聘專家教吹箭

中央社／ 雲林縣28日電

有鑑台灣獼猴等野生動物騷擾事件頻傳，雲林縣府日前邀請台北市立動物園專家教導吹箭技巧，未來將添購吹箭設備給斗六等鄉鎮市使用，同時教授農民遇到野生動物時應採三不政策。

根據雲林縣農業處統計，去年野生動物騷擾通報件數包括白鼻心21件、台灣獼猴44件，今年統計至今天為止台灣獼猴騷擾通報2件。

雲林縣農業處有鑑於各鄉鎮近年來通報台灣獼猴騷擾事件頻繁，甚至台灣獼猴大鬧四湖參天宮，搶奪祭拜品，加上鄉鎮公所圍捕配備不足，也沒有吹箭設備，需要會同動植物防疫所人員，抵達現場時錯過捕捉時機。

雲林縣農業處日前安排台北市立動物園專業講師講授野生動物麻醉及吹箭訓練課程，防疫所、各公所獸醫及業務相關人員參加訓練，提高專業職能，力求未來在民眾通報的第一時間即可處理。

雲林縣農業處副處長蔡耿宇表示，吹箭是獸醫師基本技能，但仍需要特定技巧，因各公所沒有配備，同時多數實際操作吹箭的獸醫師並不多。

蔡耿宇說，縣府盤點縣內資源和分析台灣獼猴出沒較頻繁的鄉鎮添購吹箭設備，現階段以古坑、斗六及林內為優先。

雲林縣農業處也會到古坑等鄉鎮，教導農民遇到野生動物，應採三不政策「不餵食、不接觸、不干擾」，才能避免野生動物留滯及發生搶奪食物事件。

台灣獼猴 獸醫師 雲林 動物園

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