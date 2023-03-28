台南性平教育解密網路跟騷 宣導影片首部曲上映！

為強化校園師生性平與自我保護意識，台南市每年3月第4周為性別平等教育周，教育局今年以「防治數位性別暴力與解密網路跟騷」為宣導主題，由崇明國中學生演出防制「跟蹤騷擾」的性平宣導微電影，今天上映首部曲。市長強調，讓學生成為被害人才去幫忙已太慢，事前宣導與防止最重要。

黃偉哲說，每次治安會報，最頭痛是詐騙問題，被騙者不分年齡，歹徒用海選、釣魚、網路等方尋找對象，進而找到IG、個資，然後進行詐騙當被害人去匯款，因神情不對勁會被發現而阻止，也希望學校老師能平日多注意學生，能事前察覺，防止學生成為被害人。

黃偉哲強調，校園性別事件零容忍是南市既定政策，希望每名學生都能受到保護與照顧，期待透過性別平等教育週，宣導防治數位性別暴力及跟蹤騷擾的防制議題，叮嚀所有師生要謹慎留意自我安全，切勿下載來路不明的連結，以免讓自己的行蹤暴露在虛擬世界。

他強調，網路詐騙手法五花八門，尤其有心人士運用誘騙手法，取得學生私密影像或個人資訊，嚴重威脅學生人身安全，亟需強化學生辨識虛擬世界的敏覺度，也期待學校師長及家長多主動陪伴孩子，關心網絡交友及使用情形，齊心守護學童免遭受害。

教育局長鄭新輝說，台南市性別平等教育委員會特將今年性平教育宣導主題訂為「性平素養與科技生活」，作為學校推動性平政策宣導、課程親職教育的主題，要求學校落實傳達相關因應知能，包含辨識違法行為、不當性訊息及立即蒐證等網路法治教育，提升師生及家長成為網路世界中的自我保護意識。影片中的劇情貼近生活實例，教導孩子在網路虛擬世界中點擊來路不明的網址可能會帶來的風險，提醒兒少自我保護與求助的重要性。

崇明國中校長陳威介表示，首部曲影片中特別安排一段沒有影像、僅透過聲音方式演出網路世界中看不見的恐懼感及數位跟蹤騷擾形式的橋段，由崇明國中表藝老師擔綱演出，而出演的學生也將當事人無助心境完整呈現，期待透過師生演出，能幫助更多學生留意網路上隱藏的危機並瞭解跟蹤騷擾的議題。

首映影片將上傳聊天機器人及youtube平台(https://reurl.cc/WDO1jD)播放，提供學校結合性平課程及跟騷法治教育進行全面性宣導。