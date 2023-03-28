15年創造10億產值 雲林產業創新計畫吸引逾百家業者

雲林縣政府配合經濟部中小企業處辦理「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR），15年來累計補助逾350家業者，創造逾70件專利及10億元產值，今年已受理申請徵選，昨天說明會吸引一百多家業者參加，是歷年來最多，縣府表示，將把新創青創業者及SDGs概念列入加分項目，並為入選企業尋找合作夥伴。

縣府昨天舉辦地方型SBIR計畫，超過百家業者參與，其中7成首次參加，高達半數有媒合合作夥伴需求，建設處代理處長鄭峯明表示，後疫情時代嚴峻的商業環境對中小企業發展不利，創新研發的軟實力是突圍關鍵，加上歷年來SBIR計畫扶植中小企業有成，光是創造產值就超過10億元，所以很多業者都想加入。

雲林地方型SBIR計畫去年補助20家業者，順帆風機有限公司已申請通過兩個冷風扇的雲端遙控專利，也有兩名新住民申請農產加工產品研發，縣府預估能創造超過8件以上專利以及2千萬元以上產值。

建設處工商發展科長李俊儀指出，往年徵選錄取率約5成，今年有意參加的業者是歷年之最，預估錄取率會降低，縣府將新創青創業者及SDGs概念列入加分項目，業者可依據提出計畫，3月30日下午將開辦地方型SBIR計畫撰寫工作坊，邀請學界及業界經驗豐富的講師，為大家現場剖析計畫撰寫要領及實務操作課程。