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瑞士台商會拜會黃偉哲：感謝僑胞倡議 挺台灣入世衛

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲聲援台灣入世衛活動。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲聲援台灣入世衛活動。圖／台南市政府提供

瑞士台灣商工聯合總會會長謝瑾與歐洲多個民間團體一行，今日拜會台南市政府，雙方就聲援台灣參與世界衛生大會(WHA)等議題進行討論，市長黃偉哲感謝僑胞特別回到台灣，為聲援台灣入世衛的活動增加聲量與宣傳力度；並表示，台南是台灣的第一個城市，明年也將迎接台南400，站上歷史轉捩點和世界舞台的台南，對於國際事務的參與一直以來都相當積極。

黃偉哲認為，民主的台灣是世界的瑰寶，感念謝瑾會長以及各界愛鄉愛土的僑胞，每年聚集到瑞士日內瓦聲援台灣加入世衛，台灣在國際參與的過程中面臨諸多挑戰和不公平待遇，還需要官方、民間共同推進國際參與。黃偉哲也期待未來台南跟瑞士能夠開啟更多元的交流，且其樂見從城市外交的角度，未來與瑞士深耕雙邊關係。

謝瑾會長表示，此次瑞士台商會引領歐洲數個民間團體回台，主要為推廣5月的「聲援台灣入世衛」活動。謝會長補充，瑞士國會友台小組今年2月正式訪台，不同政黨的議員也分別提出重要友台議案，呼籲加強瑞台合作、支持台灣的國際參與。

她並期盼台瑞友好關係持續升溫，致贈「台瑞友好」國旗徽章給台南市政府，也希望日後台南和瑞士就人道救援議題開展進一步交流，或是逐步協助瑞士城市與台南市進行締盟。

世界衛生組織(WHO)將在5月21日至5月30日於日內瓦總部舉辦今年度大會。而5月19日至5月21日期間瑞士台商會將於日內瓦舉行聲援活動，包括透過5月20日同步遊行來表達訴求，並舉辦演講、晚宴、各類台灣文化展演，另也將舉行專業論壇來聲援我國加入世衛，歡迎海內外台灣人共同響應、為台灣發聲。活動資訊詳見瑞士台商會臉書專頁

瑞士台商會長謝瑾致贈「台瑞友好」國旗徽章給台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
瑞士台商會長謝瑾致贈「台瑞友好」國旗徽章給台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
瑞士台商會拜會南市府，市長黃偉哲致贈蘭花絲巾給謝瑾會長。圖／台南市政府提供
瑞士台商會拜會南市府，市長黃偉哲致贈蘭花絲巾給謝瑾會長。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與市府長官與到訪瑞士台商會貴賓合影。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與市府長官與到訪瑞士台商會貴賓合影。圖／台南市政府提供

瑞士 台南 日內瓦

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