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看準新北400萬人消費力 張麗善北上促銷雲林農產

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
雲林縣長張麗善(左4)今至新北市板橋區農會超市前廣場促銷當季雲林蒜頭、鳳梨等農特產品。記者李定宇／攝影
雲林縣長張麗善(左4)今至新北市板橋區農會超市前廣場促銷當季雲林蒜頭、鳳梨等農特產品。記者李定宇／攝影

新北市人口約400萬人居全國之冠，為促銷雲林當季農產品，雲林縣長張麗善於今至新北市板橋區農會超市前廣場出席「酸甜滋味在心頭 新鮮嗆辣香滿樓」農特產品展售活動，促銷當季雲林蒜頭、鳳梨等農特產品，限時展售只到明(29)日，到雲林縣農會攤位消費滿300元，可以1元加價購買高麗菜1顆。

張麗善表示，雲林鳳梨收穫面積約 400 公頃，產量約 2萬1千公噸占全國 5.5%。今年天氣穩定品質優良美味可口。而今年雲林蒜頭種植面積約有4900公頃、產量約有5萬公噸占全國的9成以上居全國之冠。3月下旬逐漸進入蒜頭採收的高峰期，雲林是蒜頭主要產地,消費者每吃3顆蒜頭中就有2顆來自雲林。今日活動現場有雲林當季現採的蒜頭和產地直送鳳梨，都是最是當季最在地的農產品，雲林所產出的蒜頭和鳳梨現在吃最對時。

雲林縣政府及雲林縣農會於3月27至29日在新北市板橋區農會超市前廣場展開為期3天的「酸甜滋味在心頭 新鮮嗆辣香滿樓」農特產品展售活動，帶來雲林最當令的蒜頭及金鑽鳳梨，。雲林在地蒜頭嗆辣夠味、風味獨特，使用雲林蒜頭做出的料理香味格外撲鼻。除了鳳梨及蒜頭外，展售會場還有來自雲林農漁友的高麗菜、醬油及烏魚子等優質農漁特產品，購買蒜頭特價80元/斤消費滿300元，即可最低1元購買高麗菜1顆。

新北市農業局長李玟表示，新北市媒合與外縣市農會，將最新鮮的農特產品由產地直送新北，加深產地與消費地連結，同時輔導農會配合產季定期舉辦各項農特產品團購活動，以及於網路商城上架各地產品，為新北及各地農民打開通路。

雲林縣政府及雲林縣農會於3月27至29日在新北市板橋區農會超市前廣場展開為期3天的「酸甜滋味在心頭 新鮮嗆辣香滿樓」農特產品展售活動。記者李定宇／攝影
雲林縣政府及雲林縣農會於3月27至29日在新北市板橋區農會超市前廣場展開為期3天的「酸甜滋味在心頭 新鮮嗆辣香滿樓」農特產品展售活動。記者李定宇／攝影
購買蒜頭特價80元/斤消費滿300元，即可最低1元購買高麗菜1顆。記者李定宇／攝影
購買蒜頭特價80元/斤消費滿300元，即可最低1元購買高麗菜1顆。記者李定宇／攝影

雲林 高麗菜 張麗善

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