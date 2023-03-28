台江建庄200年 台南安南區喜迎第20萬人遷入

「台江」是台南市安南區古地名，今年適逢建庄200年，今天更喜迎林姓新生兒遷入，成為第20萬名台江人，也讓安南區成為府城37區中，人口數僅次永康區的行政區。

台南市長黃偉哲到安南區戶政事務所贈送新台幣1萬元禮券、獎座及紀念品，預祝安南區邁向下一個台江百年。

安南區公所人員告訴中央社記者，安南區人口數成長快速，從去年底19萬9118人至今天，3個月增加近900人，也讓安南區成為府城37區中，人口數僅次於永康區的行政區，永康區於2002年就突破20萬人。

黃偉哲表示，安南區人口增加迅速，市府將加速各項硬體建設，讓台江的生活品質及都市機能更完善充裕，蓬勃發展。

安南區長葉誌明說，安南區面積107.2平方公里，轄管51里，自1823年曾文溪洪氾陸浮以來，歷經200年拓墾，如今高樓林立，蒼海變桑田、桑田又變黃金。

此外，安南區4月將配合台江建庄200年大戲開演舉辦抽獎，從昨天人口數19萬9980人起到今天第20萬名台江人誕生遷居民眾，都具備抽獎資格，獎品有機車、iphone手機等。