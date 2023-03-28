清明節將至！嘉義縣抽查春捲「這2件」標示不清

每年清明節是春捲熱賣時期，嘉義縣政府衛生局加強食品安全稽查，抽驗48件食品，其中2件食品分別標示蛋素、奶素，但檢驗後發現並無含有動物性成分，因來源工廠均為外縣市，今天已移請轄區衛生局稽查釐清，可依食品安全衛生管理法開罰4萬元以上400萬元以下罰鍰。

嘉義縣衛生局表示，清明節將至，近期抽驗清明節應景食品，針對市售春捲皮、餡料及全素類食品，抽驗48件產品，檢驗項目包含甲醛、硼砂、殺菌劑、防腐劑、二甲基黃及動物性成分等，其中2件全素類食品標示有疑慮，其餘46件檢驗合格。

嘉義縣衛生局說明，此次抽驗產品中，2件全素類食品因分別標示蛋素、奶素，但檢驗結果均未含動物性成分，經追查來源均為外縣市，業已移請轄區衛生局稽查釐清中；包裝食品宣稱為素食者，應於包裝上顯著標示全素或純素、蛋素、奶素、奶蛋素、植物五辛素等字樣。