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影／畢卡索逝世50年 台南辦大師畫作展黃偉哲開箱

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
畢卡索逝世50年，台南市政府辦大師作品展、市長黃偉哲開箱。記者周宗禎／攝影
畢卡索逝世50年，台南市政府辦大師作品展、市長黃偉哲開箱。記者周宗禎／攝影

今年是立體派藝術大師畢卡索逝世50年，許多國家舉辦紀念展，台南市政府邀請收藏家張惠華舉辦「《永生的鬥牛士》：畢卡索逝世五十周年紀念展覽」，展出近百幅「畢卡索作品」，今天市長黃偉哲「現場開箱」向藝壇傳奇大師致敬。

展期4月8日至5月14日。分四大主題：「西班牙的傳統與精神：鬥牛Bullfight」、「務必一睹的畢卡索Must see」、「多面向的畢卡索Amazing Picasso」、「不像畢卡索的畢卡索Don’t look like」。

黃偉哲表示，今年是畢卡索逝世50周年，「台南作為台灣文化之都，非常榮幸能夠親臨一睹大師巨作，也很感謝張惠華教授分享收藏，引領市民朋友一起探索畢卡索的藝術世界，祝福展覽圓滿順利，也歡迎民眾把握機會欣賞大師的風采」。

文化局表示，張惠華分享的畢卡索作品包含速寫稿、畫作草稿、版畫、水彩、限量版海報、紙本水墨、油畫、炭筆、蠟筆等多元媒材作品，不僅帶領大家感受立體派藝術家畢卡索的豐沛創作能量，也有助於提升推廣當代美學教育。

文化局指出，法國與西班牙的文化及外交機構聯手策畫「畢卡索慶典1973-2023」(La Célébration Picasso 1973-2023)，於歐洲及北美舉辦多達五十場藝文展演，向傳奇大師畢卡索致敬；巴黎的畢卡索美術館(Musée Picasso)更邀請英國時尚界設計大師Paul Smith擔任策展藝術總監，讓兩位大師展開一場跨時空的歷史對話，帶領全世界觀眾以全新的觀點來認識畢卡索的作品。

20世紀立體派藝術家畢卡索在西班牙出生、創作，揚名藝壇最終病逝於法國。生前留下繪畫、雕塑、版畫及陶瓷等兩萬多件作品，以顛覆古典主義、不斷變化風格創作，是現代藝術代表人物之一。

畢卡索逝世50年，台南市政府辦大師作品展、市長黃偉哲開箱。記者周宗禎／攝影
畢卡索逝世50年，台南市政府辦大師作品展、市長黃偉哲開箱。記者周宗禎／攝影
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畢卡索逝世50年，台南市政府辦大師作品展、市長黃偉哲開箱。記者周宗禎／攝影

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