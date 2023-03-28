廢棄PU跑道成路霸…嘉保大橋下封路 民眾祭祖找不到路

嘉義縣太保市嘉保大橋下被傾倒大量廢棄PU跑道，回轉道堵塞已被封路，由太保往東行駛前往親寧納骨塔的民眾被迫到下一座嘉太大橋下才能回轉，但回轉後又必須和嘉義方向往西的車流匯集，車輛多、車速快，極易發生車禍；五工處長郭清水今天承諾，清明連假前移除廢棄PU跑道，讓民眾通行。

陳姓民眾說，平時在桃園工作，只有清明節會返鄉祭祖，對路況不熟悉，再加上台18線嘉太大橋至嘉保大橋沿路施工，4線道縮減為2線道，中間又擺滿紐澤西護欄，找不到路進入納骨塔，且嘉太大橋回轉道指示不明顯，不小心開上橋、錯過回轉道，又開到下一個路口才順利回轉。

太保市民代表林淑勉說，嘉保大橋下回轉道是太保市往東到納骨塔最便利的路，如今卻被不肖廠商堆滿廢棄PU跑道，下一座嘉太路橋回轉標示又不夠清楚，很容易錯過就直接上橋；更重要的是，從回轉道出來要接回台18線，竟然要與從嘉義方向過來的車潮匯流，一不小心就可能發生車禍，交通動線亟須改善。

林淑勉也說，太保市人口不斷成長，清寧納骨塔是太保市唯一一座納骨塔，每年有上萬人返鄉掃墓祭祖，交通壅塞情形已可預期；今年因道路施工、動線規畫不佳，已造成祭祖民眾困擾，連日接到數十通陳情電話，希望五工處先移除廢棄物，再找廠商索賠費用。