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二波降雨僅「沾濕嘴唇」 湖山水庫入不敷出

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林湖山水庫兩波雨勢累計進帳14.5萬噸，不足以支應一天供水量。圖／湖山水庫提供
雲林湖山水庫兩波雨勢累計進帳14.5萬噸，不足以支應一天供水量。圖／湖山水庫提供

上周六春雨報到，雲林縣降雨不多，昨晚再度降雨，但仍入不敷出，雲林湖山水庫兩波雨勢累計進帳14.5萬噸，不足以支應一天供水量，水庫蓄水量持續下探，今只剩35.5%，雲林縣府水利處長許宏博表示，雲林縣目前水情仍維持藍燈，暫無停水之虞，若水情亮黃燈，就會進行減壓供水，呼籲民眾節約用水。

湖山水庫管理中心主任李炎任指出，前兩天的雨勢為水庫進帳10萬噸水，昨晚再度降雨，又進帳4.5萬噸水，湖山水庫一天供應雲林地區24萬噸用水量，另和集集攔河堰系統共同集水，每天還供應南彰化和北嘉義約15萬噸用水，整體仍是入不敷出，蓄水量從昨天的36%降至今天35.5%。

許宏博說，這兩波降雨對整體旱象沒有明顯助益，堪稱「沾濕嘴唇」而已，連表土都沒有潤濕，更別提補注地下水，目前雲林水情仍維持藍燈，若持續乾旱會調整至綠燈，如果調整到黃燈就會減壓供水。

雲林 水庫 彰化

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