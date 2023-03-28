克制荔枝椿象 南市無人機投藥及72萬隻平腹小蜂卵出擊

正值荔枝椿象交尾產卵期，台南市政府攜手農委會，今上午在台南東山橫路山區果園，應用無人機搭載荔枝椿象蟲生真菌--淡紫菌及投放72萬片（隻）平腹小蜂卵片防堵，強調能達到90%荔枝椿象防治率。

荔枝椿象成蟲交尾產卵期於2至6月，雌蟲一生可產卵10至12次，每次產14顆卵，10至14天孵化成若蟲，對龍眼、荔枝危害越來越嚴重。台南市是全台龍眼最大產區，但傳統人工噴藥防治效果有限且易衍生人員中毒等，農業局、農委會今上午前往東山橫路山區果園，辦理荔枝椿象IPM（有害生物綜合管理簡稱）整合防治暨無人機精準施藥及施放平腹小蜂卵片發布會，台南市長黃偉哲、農委會副主委陳駿季等人更到場，宣示防治決心。

黃偉哲說，南市政府推動智慧農業，本年度擴大生物防治規模，此次即「以蟲剋蟲」方法，運用無人機施放平腹小蜂卵片，深入山區粗放、廢耕果園及人工防治難以到達區域及無人管理害蟲孳生死角，也減少化學農藥施用。

農業局長李建裕說明，這次進行無人機施放平腹小蜂卵片45公頃，無人機一次可施放100片以上（每片1000顆卵），每公頃平均施放1萬6000隻，每10至14天施放一次，連續3次，施放後視氣候於1至3天羽化，預計將產出72萬隻平腹小蜂。每隻身長約0.2-0.3公分的小小兵，在荔枝椿象產卵期間陸續寄生，再繁殖子代藉此循環，可有效降低害蟲卵孵化並且友善環境減少化學農藥施用。

台南區農業改良場長楊宏瑛也說，荔枝椿象蟲生真菌-淡紫菌，具對荔枝椿象高度感染力，透過植保機施灑精準劑量及蟲生真菌防治應用，能成功達到超過90%荔枝椿象防治率，降低農藥使用風險及提升農產品安全。