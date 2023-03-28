提升注射疫苗防疫 嘉市再加碼送好禮

近日國內外疫情趨緩，防疫措施逐漸鬆綁，嘉義市衛生局提醒民眾仍不可掉以輕心，為提升市提升注射疫苗防疫，接種疫苗可獲得500元禮券並再加碼贈送4劑家用抗原快篩試劑。

市衛生局表示，根據中央流行疫情指揮中心統計數據顯示，未接種COVID-19疫苗者染疫後死亡率是接種三劑疫苗者的18.5倍，為提升國人群體保護力，指揮中心自3月6日起到4月30日推動「疫苗加一」活動，鼓勵國人踴躍接種疫苗。

市衛生局為提升市民群體保護力及降低中高齡感染新冠肺炎造成中重症及死亡的風險，自2月17日起，50歲以上設籍嘉義市民到合約醫療院所接種COVID-19疫苗、不限劑次，不限廠牌，可獲得500元禮券，為鼓勵中高齡民眾接種疫苗以提升保護力，3月27日起再加碼贈送4劑家用抗原快篩試劑。

獎勵措施至今年4月30日或禮券用罄為止，禮券、快篩試劑任一項如在4月30前發送完畢，則只單送一項。籲請市民儘速接種疫苗，增強保護力，降低疫情威脅。相關接種訊息請至嘉義市政府衛生局網站/主題專區/ COVID-19疫苗接種資訊專區查詢或撥打2341150防疫專線諮詢。

衛生局提醒民眾持續落實勤洗手、咳嗽禮節及佩戴口罩等防疫措施，避免出入人多擁擠及高感染風險場所，如出現疑似症狀，儘速快篩及時就醫，遵從醫囑按時服藥；平時請養成規律運動、均衡飲食、充足睡眠、壓力調適、不吸菸等健康習慣，提升免疫力，守護自己與家人的健康。