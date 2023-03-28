快訊

馬英九前總統南京中山陵致詞 高喊「中華民國」：和平奮鬥、振興中華

MLB／大谷翔平年收近20億破紀錄 眾球星看不到車尾燈

Google官網大放送！輸入這串碼Pixel 7 Pro直接折7498元 Pixel 7、6a也有神秘價

提升注射疫苗防疫 嘉市再加碼送好禮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市加碼送好禮 50歲以上市民接種疫苗，贈送500元禮券、4劑家用抗原快篩試劑。圖／嘉義市政府提供
嘉義市加碼送好禮 50歲以上市民接種疫苗，贈送500元禮券、4劑家用抗原快篩試劑。圖／嘉義市政府提供

近日國內外疫情趨緩，防疫措施逐漸鬆綁，嘉義市衛生局提醒民眾仍不可掉以輕心，為提升市提升注射疫苗防疫，接種疫苗可獲得500元禮券並再加碼贈送4劑家用抗原快篩試劑

市衛生局表示，根據中央流行疫情指揮中心統計數據顯示，未接種COVID-19疫苗者染疫後死亡率是接種三劑疫苗者的18.5倍，為提升國人群體保護力，指揮中心自3月6日起到4月30日推動「疫苗加一」活動，鼓勵國人踴躍接種疫苗。

市衛生局為提升市民群體保護力及降低中高齡感染新冠肺炎造成中重症及死亡的風險，自2月17日起，50歲以上設籍嘉義市民到合約醫療院所接種COVID-19疫苗、不限劑次，不限廠牌，可獲得500元禮券，為鼓勵中高齡民眾接種疫苗以提升保護力，3月27日起再加碼贈送4劑家用抗原快篩試劑。

獎勵措施至今年4月30日或禮券用罄為止，禮券、快篩試劑任一項如在4月30前發送完畢，則只單送一項。籲請市民儘速接種疫苗，增強保護力，降低疫情威脅。相關接種訊息請至嘉義市政府衛生局網站/主題專區/ COVID-19疫苗接種資訊專區查詢或撥打2341150防疫專線諮詢。

衛生局提醒民眾持續落實勤洗手、咳嗽禮節及佩戴口罩等防疫措施，避免出入人多擁擠及高感染風險場所，如出現疑似症狀，儘速快篩及時就醫，遵從醫囑按時服藥；平時請養成規律運動、均衡飲食、充足睡眠、壓力調適、不吸菸等健康習慣，提升免疫力，守護自己與家人的健康。

疫苗 衛生局 快篩試劑

延伸閱讀

男女生都要防乳突病毒 嘉市下月領先全國為國中男生免費接種疫苗

猴痘疫苗開打！台北市近1700人預約最多 增開2醫院接種

弊大於利！ 農委會邀專家討論家禽是否施打禽流感疫苗

猴痘疫苗預約有BUG？ 羅一鈞：轉檔異常 但一定打得到

相關新聞

提升注射疫苗防疫 嘉市再加碼送好禮

近日國內外疫情趨緩，防疫措施逐漸鬆綁，嘉義市衛生局提醒民眾仍不可掉以輕心，為提升市提升注射疫苗防疫，接種疫苗可獲得500...

垂楊路標線改造 嘉市府：內側車道事故發生率降幅高達83.3%

去年嘉義市垂楊路標線進行改造工程，包括槽化線道路縮減、人行道外推、行人庇護島、行穿線退縮等；如今通行3月有餘，嘉義市政府...

南市5天連假兒童活動攻略 走馬瀨、天文館12歲以下免費

4月1日起將有兒童節與清明節連假長達5天，台南市政府觀光旅遊局整理兒童活動大集合，有小朋友最喜歡的遊戲、繪本、表演與自然...

一勞永逸 台南柳營交流道聯絡道路底改善路平

國三台南柳營交流道主要聯絡道路南316線，長期路面支離破碎遭用路人詬病，經南市府爭取交通部前瞻經費近5000萬元，採剛性...

挺青年！南市青創貸款提高到200萬 前2年全額利息補貼

「創業不怕沒人才，就怕沒展現的舞台」！明天3月29日青年節，台南市長黃偉哲提出一系列挺青年政策。贏地創新育成基地協助青年...

南部乾旱！新化林場農塘蓄水卻全滿 來自森林的「大祕寶」

南部長達600天沒有明顯降雨，面臨比2年前百年大旱更嚴重的缺水危機，中興大學新化林場農塘幾乎還是蓄滿，遊客很好奇，山上的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦