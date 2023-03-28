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垂楊路標線改造 嘉市府：內側車道事故發生率降幅高達83.3%

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
營建署委員及道安委員於會勘現場討論。圖／嘉義市政府提供
營建署委員及道安委員於會勘現場討論。圖／嘉義市政府提供

去年嘉義市垂楊路標線進行改造工程，包括槽化線道路縮減、人行道外推、行人庇護島、行穿線退縮等；如今通行3月有餘，嘉義市政府提出大數據證明，整體事故發生率降幅達21.2%，內側車道事故發生率降幅更達83.3%。交通處表示，初期民眾或許感到不便，但數據會說話，整體交通運行順暢度與安全性明顯提升。

市府交通處表示，垂楊路標線改造工程為營建署前瞻基礎建設「提升道路品質計畫」補助案件，市府配合營建署審查要求，工程增設與改變項目包括路口轉角人行道外推、中央設置行人庇護島、行穿線退縮、以槽化標線隔出內1車道供左轉車專用待轉，內2、內3車道供直行車直線前行，讓車輛無須偏移。

市交通處表示，配合中央政策新設槽化線與左轉專用道至今3個多月，經大數據分析顯示，雙向平均旅行時間減少約達9.5%至10.1%；下午5點至6點為車流量最高鋒時段，改善更可達15%，整體交通運行順暢度明顯提升。另外，在交通安全方面，經市府警察局進行改善前後3個月的事故數據分析，事故發生數由33件減少至26件，降幅達21.2%；其中內側車道事故更由改善前的6件降至1件，降幅達83.3%。除整體事故率下降外，中、內側快車道行車秩序亦有明顯的改善。

交通處指出，這項透過標線改造提早分流車輛為全國性政策，市長黃敏惠多次要求道安會報籲請中央加強宣導，今年3月21日函請中央協助進行全國性交通政策宣導，後續也將持續從交通安全、交通運行順暢度、民眾適應與習慣程度等面向進行追蹤評估，提供民眾更安全、更順暢的用路環境。

勘查路口轉角人行道外推。圖／嘉義市政府提供
勘查路口轉角人行道外推。圖／嘉義市政府提供
現場勘查路口轉角人行道外推。圖／嘉義市政府提供
現場勘查路口轉角人行道外推。圖／嘉義市政府提供
各相關局處於現場聽取簡報。圖／嘉義市政府提供
各相關局處於現場聽取簡報。圖／嘉義市政府提供
嘉義市垂楊路畫上黃色槽化線初期讓用路人感到不便。圖／嘉義市政府提供
嘉義市垂楊路畫上黃色槽化線初期讓用路人感到不便。圖／嘉義市政府提供
市府交通處現場簡報。圖／嘉義市政府提供
市府交通處現場簡報。圖／嘉義市政府提供
圖為垂楊路與民生北路口內車道的槽化線。圖／嘉義市政府提供
圖為垂楊路與民生北路口內車道的槽化線。圖／嘉義市政府提供

車道 人行道

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