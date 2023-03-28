南市5天連假兒童活動攻略 走馬瀨、天文館12歲以下免費

4月1日起將有兒童節與清明節連假長達5天，台南市政府觀光旅遊局整理兒童活動大集合，有小朋友最喜歡的遊戲、繪本、表演與自然科學體驗，也有適合大朋友的漁光島藝術節等藝文展演與市集活動，歡迎大家到台南度過愉快的連假時光。

童遊走馬瀨優惠活動（4月1日到5日）

走馬瀨農場連假期間12歲以下兒童免費入場 （出生年次民國100年1月1日以後，須出示健保卡。本優惠不適用於搭乘中型巴士以上團體使用，亦不得與其他優惠方案併用），另有親子運動會、特技表演、以及夜間觀星活動，歡迎大家一起來玩。

「FUN星玩童樂會」：遨遊宇宙樂園（4月1日到5日）

南瀛天文館推出優惠，兒童節連假期間親子同行者（補習班、安親班等團體不適用），12歲以下兒童（持健保卡或相關證明文件）可免費參觀天文展示館及星象館星象劇場。另外還有其他優惠及遊戲活動，詳情請至南瀛天文館官網查詢。

2023童趣節（4月3、4日）

官田區葫蘆埤自然公園以「自然生態」、「環境保育」做為發想，主題設定為「自然生態小機靈」的活動，就藉由兩大主題布置、十種系列活動，讓小朋友從中學習新知，探索自然的奧妙。

食樂鮮境─台史博兒童節特色活動（4月1到5日，8、9日）

國立台灣歷史博物館推出包括戲劇、拓印、闖關、肢體互動及自導式遊戲單的特別活動，帶領大家認識食材及原型食物，探索飲食的記憶，推廣均衡飲食及本土食材，增進親子互動，促進兒童身心發展。

CHA CHA兒童街藝節（4月1到5日）

隆田chacha文化資產教育園區特別規畫魔幻泡泡、奇幻魔術、亂打互動秀、吉他彈唱等演出，還有繪本故事屋、市集、沉浸式劇場、大型彈珠檯以及彈跳小丘。

水交社晴空藝術節（4月1到4日）

大人小孩一起來水交社文化園區玩，包括藝文展覽、主題市集、親子體驗以及表演活動，讓大人約會、小孩放風，超強親子盛宴。

現場DIY體驗模型組裝【迅猛龍化石】（即日起至4月5日）

台南市兒童科學館超高人氣的萬代模型體驗活動又來囉！本次組裝的是迅猛龍化石模型套組，此體驗套組市面上無販售，外皮為透明件，可一覽內部骨骼架構。本活動免費參加，場次任選，一組親子限報名一次，名額有限，額滿為止！

童趣嘉年華（4月2日）

黑橋牌香腸博物館戶外草坪活動區內設有童趣嘉年華打卡區，小朋友可穿著動物圖案衣服或是裝扮成動物造型，在活動打卡牆前拍照打卡上傳並按讚追蹤香腸博物館FB/IG，前100名即可獲得現烤香腸1支與9折優惠券乙張，數量有限，送完為止。

啵啵和卡布的奇幻之旅-來去亞洲（4月3、4日）

W`SECRET莊園戶外大型五感探索派對（台南市仁德區太子路77號），現場規畫開放式五感體驗、草地市集、野餐派對，以及多項親子活動，讓孩子在沈浸式的趣味學習中刺激與練習感覺系統、大腦與大小肌肉，創造更多的想像與可能。

守護台南囝仔-共創友善育兒城市（4月1日）

台南市政府社會局與財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會合作，在永華市政中心西側廣場舉辦歡慶兒童節系列活動，有闖關遊戲以及親子DIY手作活動，還可欣賞戲劇、魔術及舞蹈等表演，共享歡樂時光。