挺青年！南市青創貸款提高到200萬 前2年全額利息補貼
「創業不怕沒人才，就怕沒展現的舞台」！明天3月29日青年節，台南市長黃偉哲提出一系列挺青年政策。贏地創新育成基地協助青年創業，也將青創貸款最高額度，由100萬元提高為200萬元，並新增前2年全額利息補貼，以最實際的方式，鼓勵有夢想的青年，朝全球舞台成長茁壯。
黃偉哲表示，位在新營的贏地創新基地，有獨立辦公室、會議室、商務、直播室等創業空間，提供青年創業者交流激盪的空間，更辦理各類講座、帶領團隊參加創業展覽、協助爭取資金及成立公司，陪伴青年走過創業艱辛路。
黃偉哲也提出青年政策三大方向，以「三好」（「青年好創業」、「青年好就業」、「青年好成家」）為骨幹全方位支持青年朋友在台南實現理想，以及「三力」(「就業力、科技力、創新力」)為核心議題，邀請跨域達人分享青年創新思維和關鍵能力。透過交流讓青年形塑宜居在台南的生活想像，打造台南成為青年宜居城市。
在「青年好就業」部分，南市府積極招商引資，2019至今年年2月，吸引1635億元投資額，創造2475億元產值，帶動4萬多個就業機會，締造連續4年6都失業率最低的成績，更推出劇場人才培力、原民青年返鄉工讀計畫、公部門實習計畫等。台南是台灣農業重鎮，南市府積極支持青年從農，至今已於各區成立31個青農分會，培育約2140位青農，當中有超過220位躋身百萬年薪俱樂部。
至於「青年好成家」，黃偉哲為了減輕青年居住以及成家的負擔，加碼提供首購族購房時1次性補貼6萬元利息，並將第1名及第2名新生兒生育獎勵金提高為2萬元，育兒津貼及托育補助亦取消排富限制。此外，黃偉哲還推出了在四個特定「甜蜜日期」登記結婚送好禮活動，為成家的青年送上祝福。
黃偉哲也在行政院會中呼籲行政院提高租金補貼與購屋利息優惠，並特別指示研考會於329當天辦理「好young生活在台南」青年論壇。
黃偉哲認為，從青年最迫切的需求出發，透過「三好」「三力」青年政策，打造台南成為青年宜居城市、吸引台南子弟鮭魚返鄉，為了讓更多青年落地生根台南，為青年營造參與公共事務的平台、媒合青年投入社區營造。
黃偉哲任內所成立青委會，至今已辦理70場次會議或交流，提出33項建議案，包含創業、社造、教育、公民參與、青年發展等。而社區營造部分，「築角創意營造計畫」號召大專院校具空間設計背景的青年，為老社區重新規劃閒置用地，近3年個人社造提案，高達75%是由青年所提出，與青年共創共好。
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