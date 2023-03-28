南部乾旱！新化林場農塘蓄水卻全滿 來自森林的「大祕寶」

南部長達600天沒有明顯降雨，面臨比2年前百年大旱更嚴重的缺水危機，中興大學新化林場農塘幾乎還是蓄滿，遊客很好奇，山上的野溪幾乎都乾了，為何農塘還是有源源不絕的水？新化場長吳佾鴻說，是因樹木根部會涵養水分，遇乾旱就陸續釋出，所以才會說森林是水的故鄉，整座森林就如一座大水庫，在乾旱期是很好的環境教育。

「要感謝水保局！」吳佾鴻說，以往幾百公頃的造林地，設有很多蓄水塔在缺水時，澆灌森林，但水保局協助恢復農塘後，蓄水塔就幾乎沒再使用了，他開玩笑說，現在還可以很任性的噴水，讓草皮保持綠油油，就是來自農塘涵養的水分，目前還保有9分滿。

新化林場除原最大的一座沖瀜池（農塘），面積有3公頃，蓄水約10萬公噸。另一座位在林地野溪的大目降埤，長年颱風豪雨影響，造成坡面土壤沖刷崩塌、河道淤積，在水土保持局台南分局跨機關合作下，協助清淤恢復蓄水功能，大目降埤農塘水域面積約1.2公頃、最大蓄水量約有6萬公噸，可解決新化林場苗圃缺水問題，並兼具灌溉、防洪防災及景觀功能。

吳佾鴻表示，森林被稱為水的故鄉，是指有涵養水源的功能，在乾旱季尤期明顯，樹木根部平常吸飽水，在旱季是慢慢釋放出來，即使南部乾旱，長達近600天沒有較明顯雨勢，但林場的農塘蓄水約只有少1成，很多遊客都很好奇，「為什麼農塘的水都幾近全滿」，就是這個原因，可延緩枯水期到來時間，增加水資源的利用效率。