清明連假到台南晴空藝術節溜小孩 超多親子活動還有航空展

兒童清明節連假來臨，台南市政府在4月1日到4日，於南區的水交社園區，推出晴空藝術節活動，帶來50場親子活動和23場藝術手作體驗，最適合爸媽來溜小孩，同一時段現場還有「直上晴空-空軍第一戰術戰鬥機聯隊特展」，回憶「飛虎故鄉」的點滴。

市府今天在現場舉辦記者會，市長黃偉哲到場，歡迎大家連假到水交社玩。他表示，台南有兩座「護國神山」，一是空軍第一戰術戰鬥機聯隊，捍衛台灣領空，另一個是大家熟知的南科，攸關世界經濟產業鏈。水交社除了有「晴空藝術節」，讓大小朋友在兒童節開心同樂，同時也舉辦「直上晴空」特展，讓參觀民眾都能夠了解第一戰術戰鬥機聯隊的歷史，以及過去捍衛領空做出的卓越貢獻，增進民眾對空軍的認同支持。

文化局表示，台南市在兒童節的重要活動「水交社晴空藝術節」邁入第4屆，去年締造3萬7000人次造訪的成績。今年推出9大主題活動、晴空搖擺舞會、文創手作、兒童市集及藝文展覽等，搭配晴空護照享限定活動及超多優惠，還有FOCA福爾摩沙馬戲團、小青蛙劇團、11組街頭藝人不斷電演出，更有球池、樂高、氣墊樂園、吉祥物見面會、瘋狂泡沫趴、小兵日記體驗營、旗袍體驗、驚奇博物館行動列車特展、織物文創展等。

文化局指出，水交社原為日治時期駐防台南機場的台南海軍航空隊軍眷宿舍，國民政府遷台後，由航空委員會(今空軍總部前身)派員接收做為「空軍第一戰術戰鬥機聯隊」基地；1953年空軍成立知名的雷虎特技小組，飛官及眷屬亦居住於此，這也就是水交社被譽為「雷虎的故鄉」的起源。

園區內的「AIR台南館」即是以紀錄「台南空域」為主軸的主題展館，文化局表示，這次的特展邀請空軍副司令退休、曾負責高雄岡山航空教育館策展的劉守仁規畫，讓大家了解空軍駐守台南的歷史脈絡、緊張的秘密任務與分秒持續的領空捍衛。

文化局表示，活動期間，民眾只要在「晴空護照」集滿AIR台南館、歷史館、展演館共3枚印章後，到服務台執行貼文分享任務，即可換取古早味飛機轉台抽獎機會，憑護照更可享山線博物館門票加購優惠，暢遊山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區及左鎮化石園區，詳細資訊可至水交社文化園區官方網路或粉絲專頁查詢(https://www.facebook.com/Shueijiaoshe)。