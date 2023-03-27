受損公路、農路總體檢 雲林縣長張麗善踏勘1次解決

雲林縣北港鎮西庄、春牛埔等農地重劃區多條農路，久失修破損嚴重，影響出入安全，縣府將籌措605萬元改善，縣長張麗善今天率縣府團隊一口氣會勘3條農路，並聽取地方意見及需求，期能克服工程細節，提供農民一條安全便捷的路。

張麗善今天會同北港鎮長蕭美文、縣議員黃文祥及縣府相關處室主管，沿著北港西庄及春牛埔重劃區一路巡視多條損壞失修的農路，她說，這兩個重劃是於70至79年完成重劃，面積均為千餘公頃，今天會勘發現區內農路年久失修，破損不堪，甚至出現路基崩塌，嚴重影響農民出入及農產運輸安全。

張麗善指出，縣府為全面改善，已籌措605萬元，在今天會勘後即刻動工，改善總長度共878公尺、連同溝渠290公尺一併改善。地政處長李俊興也補充說明工程細項，並聽取農民意見後，將需求再納入，期讓工程更順利。

隨後一行人轉往水林鄉巡視雲151線公路，由於該路為水林鄉重要聯外道路，既有側溝老舊且路面寬度不足，車輛交會時常發生擦撞，影響人車安全，縣府預計投入207萬元改善。