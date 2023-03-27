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高麗菜價跌雲林促銷 新北里長響應揪團購36公噸

中央社／ 雲林縣27日電

高麗菜價跌，雲林縣長張麗善等人今天示範多道高麗菜料理促銷，並呼籲食在地吃當季。西螺鎮農會透漏，新北市香丘里長蘇淑芳揪團1天即採購1800箱、36公噸高麗菜，幫助農民。

天氣回暖，促使高麗菜產量過剩而價跌。根據雲林縣農業處統計，雲林高麗菜這期種植1100公頃，目前田間尚有100公頃未收成，為穩定市場產銷平衡，雲林縣府多次媒合團購、加工、通路等促銷，截至今天下午4時止已促銷4500箱（1箱20公斤）。

另外，西螺鎮農會今天召開「高麗菜料理」推廣記者會，張麗善、西螺鎮農會總幹事廖錦富及多名雲林縣議員等人一起示範高麗菜泡菜、高麗菜水餃等高麗菜料理作法進行促銷，並呼籲民眾多吃高麗菜。

張麗善說，近期天氣炎熱，高麗菜盛產豐收，雲林縣府為穩定市場產銷平衡，多次辦理團購媒合、通路促銷及加工等各種產銷措施，今天再與西螺鎮農會攜手合作，提供多道高麗菜料理食譜與教學，希望消費者多多購買高麗菜。

西螺鎮農會指出，新北市板橋區香丘里長蘇淑芳10年來只要得知雲林菜價低或滯銷會立即揪團採購，這次高麗菜促銷，她動員團購，1天即訂購1800箱、36公噸。

蘇淑芳今天接受中央社記者電訪表示，她是雲林的媳婦，知道農民耕種辛苦，擔任里長後，只要知道雲林菜價格走低，就會動員團購，如此一來既可買到新鮮、價格實惠且品質有保證的蔬菜，同時又能幫助農民。

中國醫藥大學北港附設醫院臨床營養科營養師林佩萱指出，高麗菜為十字花科植物，含有豐富營養價值，例如維生素、礦物質及膳食纖維等，依據衛生福利部食品營養成分資料庫顯示，每100公克高麗菜含有1.1克的膳食纖維，適量食用除可增加飽足感，也有助於預防便祕。

高麗菜 雲林

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