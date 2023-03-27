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民進黨雲林縣黨部帶領下廚 宣導如何少用蛋煮營養餐

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
民進黨雲林縣黨部捐贈雞蛋給東勢鄉長青食堂，並宣導如何減蛋照樣吃出營養健康。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部捐贈雞蛋給東勢鄉長青食堂，並宣導如何減蛋照樣吃出營養健康。記者蔡維斌／攝影

缺蛋的當下，如何吃到新鮮營養的蛋料理才是正道，民進黨雲林縣黨部率黨籍議員及鄉長，今天到東勢鄉月眉長青食堂，除捐兩百多顆鮮蛋並由黨部主委林金忠帶領下廚，搭配東勢最有的VDS紅蘿蔔炒出美味可口的蛋料理，強調不必用太多蛋一樣可吃出營養健康。

民進黨雲林縣黨部繼上周發動捐血送蛋，鼓勵民眾不要「屯蛋」，今天黨部「蛋蛋列車」再啟動，教民眾「不屯蛋、呷營養」，縣黨部主委林金忠帶領東勢鄉長張健福、議員顏嘉葦、蔡永富及「蛋蛋志工隊」抵東勢鄉月眉長青食堂捐贈200多顆蛋，並實作蛋料理為老人家加菜。

林金忠煮了一道「清炒蛋豆腐」，東勢鄉長張健福則搭配享譽國際的東勢VDS紅蘿蔔炒了一道「蛋炒紅蘿蔔絲」，蔡永富和顏嘉葦當助手，打蛋調味，沒幾分鐘蛋香四溢，讓在旁等候的老人家垂涎欲滴。

蛋料理上桌，幾位大廚幫忙打菜，老人家揪感心。林金忠不忘宣導營養衛教，他說，雞蛋有替代食材，營養成分也高，包括豆製品、魚類、肉類等。1顆雞蛋的蛋白質含量約7g，可用半盒嫩豆腐、一杯190cc無糖豆漿、1.5片五香豆乾、一小把毛豆（約50顆）、半掌心的肉類及魚類，仍可攝取到等量的蛋白質。

林金忠也提醒糖尿病、慢性腎臟病和膽固醇過高者吃蛋適量為宜，尤其常溫蛋只能放約一周 ，久存或保存方法不對，營養價值會下降，所以缺蛋時不要買太多蛋囤放，反而不利健康。

熱愛廚藝的張健福也表示，吃蛋減半營養不會少，蛋加嫩豆腐可口又營養，加上飽足感不會吃過量，尤其用好吃又營養的東勢紅蘿蔔炒蛋，香味怡人，簡單又實惠。

雲林地區最近蛋荒稍漸緩和，但市價仍維持一盒約70元高價。林姓蛋農指出，老蛋雞下蛋率偏低僅約5、6成，大家也正努力更新蛋雞，但面對未來清明節又另一波用蛋高峰，新雞一時之間如果難以補足需求，這也是沒辦法的事。

民進黨雲林縣黨部啟動「蛋蛋列車」，黨公職人員下廚，宣導如何減少用蛋並煮出好吃營養的「蛋料理」。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部啟動「蛋蛋列車」，黨公職人員下廚，宣導如何減少用蛋並煮出好吃營養的「蛋料理」。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部啟動「蛋蛋列車」，黨公職人員下廚，宣導如何減少用蛋並煮出好吃營養的「蛋料理」。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部啟動「蛋蛋列車」，黨公職人員下廚，宣導如何減少用蛋並煮出好吃營養的「蛋料理」。記者蔡維斌／攝影
除了捐蛋也為老人家加菜補充營養。記者蔡維斌／攝影
除了捐蛋也為老人家加菜補充營養。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部捐兩百多顆蛋給東勢鄉月眉長青食堂。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部捐兩百多顆蛋給東勢鄉月眉長青食堂。記者蔡維斌／攝影
東勢鄉長張健福（右）用東勢知名農產VDS紅蘿蔔煮了好吃營養的紅蘿蔔炒蛋。記者蔡維斌／攝影
東勢鄉長張健福（右）用東勢知名農產VDS紅蘿蔔煮了好吃營養的紅蘿蔔炒蛋。記者蔡維斌／攝影

鄉長 雲林 魚類

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