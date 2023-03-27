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柳營青農英國果醬賽奪金 南市府貼紅榜祝賀

中央社／ 台南27日電

「果醬男孩」林韡勳參加英國世界柑橘類果醬大賽，在使用酒類食材組競賽獲金牌。台南市政府農業局今天派員前往這名柳營區青農自創品牌經營店面貼紅榜，盼獲獎能助業績長紅。

農業局長李建裕表示，林韡勳是輔導青農，利用在地生產水果為原料，研發各式果醬、果乾及飲品，為提升知名度，除參加台南市舉辦各項行銷活動外，也參加果醬國際比賽。

李建裕指出，林韡勳曾在2022年榮獲英國世界柑橘類果醬大賽銀牌，以及日本世界柑橘類果醬大賽銅牌等獎項，今年更在英國世界柑橘類果醬大賽的使用酒類食材組競賽獲金牌，也把台南農產品推向國際，讓世界知道台灣農產品的美味。

柳營區公所透過新聞稿指出，有「果醬男孩」美稱的林韡勳在22日前往英國，這次以3種果醬口味參加比賽，包括茶金（紅玉紅茶威士忌金柑）、咖啡威士忌金柑、蜂蜜威士忌金柑，在當地時間25日晚間傳回好消息，獲得1金2銅好成績。

柳營區公所指出，林韡勳2020年首次參加英國世界柑橘類果醬大賽就拿下3面銀牌，隔年再度參賽獲得3銀3銅，並逐漸打開知名度。他並自創品牌，以果醬職人精神和熱情繼續精進技能，持續參加世界比賽，今年終於奪金，實現「讓世界看見台灣」、「了解台灣水果美好滋味」心願。

農業局資訊，林韡勳在新營區三民路的「辻間創生聚落」B2棟開立果醬專門店，在25日開幕，店內空間簡潔舒適，歡迎民眾到場採購果醬及品嚐現作草莓果醬吐司、水果茶、藍莓優格，來一場舒適午後休閒體驗。

柑橘 英國 台南

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