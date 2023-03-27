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清明掃墓車潮將湧入 嘉縣警管制交通 議員盼建環狀道路

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
龍巖嘉雲生命紀念園區館前道路，清明連假將改為單向通行。圖／嘉義縣警察局提供
龍巖嘉雲生命紀念園區館前道路，清明連假將改為單向通行。圖／嘉義縣警察局提供

清明節將至，許多民眾提前返鄉掃墓，嘉義交流道車潮湧現，縣長翁章梁說，民政處已開協調會，由警察局到場管制交通；議員詹琬蓁說，昨天到牛稠埔殯儀館參加公祭，發現車流嚴重壅塞，交通管制治標不治本，希望盡快興建嘉義殯葬園區環狀道路解決交通問題。

縣長翁章梁說，在清明掃墓前，民政處已開協調會，昨天有聽說交流道壅塞情形，立即聯絡民政處及警察局到場處理，開放慢車道讓車輛行駛，也希望未來興建嘉義殯葬園區環狀道路，緩解每年清明返鄉掃墓車潮。

警方表示，嘉義縣牛稠埔公墓、嘉義市立殯儀館、慈雲寶塔及龍巖嘉雲生命紀念館每年清明節都會湧入大量車潮，造成交通壅塞；清明連假龍巖嘉雲生命紀念館前將改為單向通行，需依照指示行駛，也建議快速道路台82線車輛可提早下匝道，避免都塞在同一個匝道口。

為避免台82線嘉義交流道及165線壅塞，縣警局交通隊建議，台82線東行路線：車輛可提前在中和交流道下匝道，依引導牌面續行中義路（嘉175線）、168線接165線前往墓區。

台82線西行路線：前往龍巖嘉雲生命紀念館車輛，下嘉義交流道後，請行駛165線內側車道至忠和國小前左轉嘉138線；前往慈雲寶塔車輛，請行駛165線外側車道，至義和保養廠左轉進入嘉136線，以避免車流交織影響165線交通順暢。

警方表示，清明連假期間，龍巖嘉雲生命紀念館前道路改為單向通行，請前往及駛離墓區車輛遵照現場執勤人員及指示牌面行駛，並依規劃處所停車；慈雲寶塔前道路如遇交通嚴重阻塞，將調整為單行道，疏導車流由環山道路（將軍山）往165線方向行駛。

清明掃墓車潮將湧入，嘉縣警管制交通，實施台82線東西向分流。圖／嘉義縣警察局提供
清明掃墓車潮將湧入，嘉縣警管制交通，實施台82線東西向分流。圖／嘉義縣警察局提供
清明掃墓車潮將湧入，嘉縣警管制交通，實施台82線東西向分流。圖／嘉義縣警察局提供
清明掃墓車潮將湧入，嘉縣警管制交通，實施台82線東西向分流。圖／嘉義縣警察局提供
清明掃墓車潮將湧入，嘉縣警管制交通，實施台82線東西向分流。圖／嘉義縣警察局提供
清明掃墓車潮將湧入，嘉縣警管制交通，實施台82線東西向分流。圖／嘉義縣警察局提供

嘉義 紀念館

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