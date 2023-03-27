「董仔」變「等仔」 台南關廟鄭宏昇以鳳梨翻轉谷底人生

台南關廟農民鄭宏昇原是汽車零件中盤商，經營汽車零組件買賣，生意越做越大，後來因擴大規模忽略市場劇變、欠了一堆債務。從下游廠商口中「董ㄟ」風光台語稱呼變成債權人口中的欠債「等ㄟ」；但他不氣餒，老父也不離不棄，鼓勵他「從農開始重生」，經過7年努力，種出產銷履歷驗證高品質鳳梨，賣到全台連鎖超商、還外銷香港日本。

鄭宏昇原本經營汽車零組件買賣，10多年前生意到，是汽車修理廠老闆口中的「董ㄟ」，不料因急速擴大經營規模失誤、引發財務危機欠下大筆債務。只好關掉公司到處打工還債。一時間從叱吒商場的「董ㄟ」變成以債養債、債權人口中的「等ㄟ」，辛苦好幾年終於重新出發。

105年7月鄭宏昇接手父親的鳳梨田，他有生意頭腦摒棄小農經營模式，種上手後將關廟3公頃鳳梨田擴大至歸仁區8公頃大面積栽培，減少化學肥料、農藥使用，嘗試找尋對環境、對人，更友善的栽培管理方式，通過產銷履歷驗證制度。

鄭宏昇表示，各行各業都有辛酸與苦楚，務農更不是輕鬆事，有時候需要凌晨就起床工作，天黑了還不見得能夠回家吃飯，農忙時每天超過8小時，不到作物收成時根本沒有收入來源，但務農沒有壓力，時間可以「隨心所欲」，他享受這樣的生活，踏實穩定。

他獲農糧署南區分署輔導取得鳳梨產銷履歷驗證，除父親教授的種植技術，更遵循台灣良好農業生產規範進行鳳梨的安全生產，並與同樣經過人生低潮的夥伴蔡宗翰一起種鳳梨，互相切磋栽培技術。

農糧署南區分署長羅正宗表示，食品安全是重要民生議題，產銷履歷驗證制度是生產者遵循良好農業規範種植、詳實紀錄產銷過程，透過第三方驗證機構公正客觀的稽核審查，讓消費者能夠了解生產過程中相關資訊，購買產銷履歷驗證的農產品，更具安心與安全。鄭宏昇能洞悉市場趨勢，參與產銷履歷驗證制度，會種、能種、聰明種，相信未來一定能築夢踏實，成功翻轉後半生。