清明應景潤餅上市 南市這家烏魚子鮮蝦潤餅今年漲10元

清明近，不少人忙掃墓，應景的潤餅挑逗消費者味蕾，台南市業者推出號稱全台最霸氣的烏魚子鮮蝦潤餅，日來已吸引不少老饕選購，不過因相關原物料上漲，每捲小漲10元，由去年80元漲為90元，消費者荷包可要多掏一點。

南市府經發局今天介紹清明市場美食，中西區東菜市場「蘇家鱔魚」隱藏版潤餅--烏魚子鮮蝦潤餅，採用自家栽植胡蘿蔔及皇帝豆，再獻上季節限定野生烏魚子及飽滿鮮蝦，堪稱全台最奢華的潤餅。

第三代經營者蘇紫婕，平常從事一般行政工作，都是利用下班時間或假日製作，蘇紫婕說，潤餅是從1年多前過世的阿嬤流傳下來，因父母親忙魚攤，由她將潤餅的好滋味傳承下來，外界關心的價格今年由去年80元漲為90元，她無奈說，主要相關原物料直直漲已難吸收負荷。

經發局長林榮川說，麻豆市五市場「雲記美食」有獨門使用各種天然蔬果染色，製成色彩繽紛的潤餅皮，及以純米製作並採用鼠麴草汁液揉捏而成的草仔粿；玉井市場「阿清古早味」，有堅持手工製作、軟Q味美的紅龜粿，甚至首創「煎紅龜」新吃法，比蒸的紅龜多了香氣與口感；中西區保安市場「阿華粿鋪」手工現作的紅龜粿，口感綿密具有層次；歸仁市場排隊美食無名草仔粿，只有假日才有口福品嘗。