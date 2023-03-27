高麗菜價格直直落 雲林西螺農會公布私房菜食譜鼓勵多吃

今年高麗菜生產過剩，近日價格持續下探，雲林產地批發價格上周六每公斤平均只剩4.8元、台北果菜市場8.9元，不少田區開放自採每顆10元自救，雲林縣長張麗善呼籲民眾多多選購，西螺鎮農會更公開多道高麗菜私房菜食譜，鼓勵大家選購高麗菜。

張麗善今天與縣議員李明哲及廖偉晴、西螺鎮農會總幹事廖錦富等人現場示範使用高麗菜製作台式泡菜、高麗菜水餃等美味料理，她表示，高麗菜是「菜王」，價格牽動各項蔬菜，只要高麗菜價格好，整體菜價也能夠跟著提升，近期天氣炎熱正值高麗菜盛產期，產量豐收，縣府為了穩定市場產銷平衡，已多次辦理團購媒合、通路促銷及加工等各種產銷措施，協助農友銷售。

西螺鎮農會今天公布10道高麗菜料理食譜，包含高麗菜乾湯、高麗菜煎餅、高麗菜封、台式泡菜等美味料理，廖錦富說，高麗菜料理變化多樣，煎煮炒炸都適宜，是百搭蔬菜之一，農會將把食譜公布在網路上，也將製作泡菜，分送至鎮內學校、社區及關懷據點等，供大家加菜食用，分享當季美味。

雲林縣府農業處長魏勝德說，雲林是全國蔬菜主要產區，縣內高麗菜種植面積約1100公頃，到四月底止，尚有100公頃左右的高麗菜待消化，數量約5千噸左右，目前高麗菜價格實惠，消費者可多加採購食用。縣府明日將到新北市板橋區農會活力超市前廣場向北部的民眾推廣雲林的高麗菜、鳳梨及蒜頭。