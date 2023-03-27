快訊

高雄露營罰跪風波再踢爆 委外輔導員遭校方甩鍋「下跪」認錯

還在逃！狒狒若被逮 林務局可能送牠到「這兩處」

拳擊／性別生化指數異常痛失獎牌 林郁婷非唯一「受害者」

高麗菜價格直直落 雲林西螺農會公布私房菜食譜鼓勵多吃

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右二）今天示範使用高麗菜製作台式泡菜，呼籲民眾多多選購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右二）今天示範使用高麗菜製作台式泡菜，呼籲民眾多多選購。記者陳雅玲／攝影

今年高麗菜生產過剩，近日價格持續下探，雲林產地批發價格上周六每公斤平均只剩4.8元、台北果菜市場8.9元，不少田區開放自採每顆10元自救，雲林縣長張麗善呼籲民眾多多選購，西螺鎮農會更公開多道高麗菜私房菜食譜，鼓勵大家選購高麗菜。

張麗善今天與縣議員李明哲及廖偉晴、西螺鎮農會總幹事廖錦富等人現場示範使用高麗菜製作台式泡菜、高麗菜水餃等美味料理，她表示，高麗菜是「菜王」，價格牽動各項蔬菜，只要高麗菜價格好，整體菜價也能夠跟著提升，近期天氣炎熱正值高麗菜盛產期，產量豐收，縣府為了穩定市場產銷平衡，已多次辦理團購媒合、通路促銷及加工等各種產銷措施，協助農友銷售。

西螺鎮農會今天公布10道高麗菜料理食譜，包含高麗菜乾湯、高麗菜煎餅、高麗菜封、台式泡菜等美味料理，廖錦富說，高麗菜料理變化多樣，煎煮炒炸都適宜，是百搭蔬菜之一，農會將把食譜公布在網路上，也將製作泡菜，分送至鎮內學校、社區及關懷據點等，供大家加菜食用，分享當季美味。

雲林縣府農業處長魏勝德說，雲林是全國蔬菜主要產區，縣內高麗菜種植面積約1100公頃，到四月底止，尚有100公頃左右的高麗菜待消化，數量約5千噸左右，目前高麗菜價格實惠，消費者可多加採購食用。縣府明日將到新北市板橋區農會活力超市前廣場向北部的民眾推廣雲林的高麗菜、鳳梨及蒜頭。

雲林縣西螺鎮農會高麗菜料理食譜下載網址https://drive.google.com/file/d/1f8IU4CuMAkJp4_on0QuKE8AzqRKiiXMK/view。

高麗菜價持續下探，雲林縣長張麗善（前排右二）今天舉辦高麗菜行銷記者會，公布高麗菜料理食譜。記者陳雅玲／攝影
高麗菜價持續下探，雲林縣長張麗善（前排右二）今天舉辦高麗菜行銷記者會，公布高麗菜料理食譜。記者陳雅玲／攝影

高麗菜 農會 雲林

延伸閱讀

鐵打處長變身美女刺客參選藍營雲林山區立委？陳璧君首回應

雲林與新北智慧城市交流 張麗善開場就誇侯友宜高民調

合體張麗善尋跨縣市合作？ 侯友宜：交流並探雲林鄉親

高麗菜價跌雲林邀團膳促銷 菜農盼北農讓菜先到先下貨

相關新聞

高麗菜價格直直落 雲林西螺農會公布私房菜食譜鼓勵多吃

今年高麗菜生產過剩，近日價格持續下探，雲林產地批發價格上周六每公斤平均只剩4.8元、台北果菜市場8.9元，不少田區開放自...

嘉市府4月兒童月25場活動 大人小孩「全嘉Chill孩嗨」

為歡慶兒童佳節，嘉義市政府融合兒童權利公約及聯合國多元永續發展目標的精神，依照年齡層設計不一樣的活動內容，在4月份規畫2...

嘉縣竹崎、永慶高中FRC機器人夏威夷區域賽入8強 聯盟備選佳績

嘉義縣竹崎高中與永慶高中兩校20名學生，組成2023FRC機器人競賽嘉義縣代表隊，今天傳回在美國FRC夏威夷區域賽，最後...

影／國家高速網路「雲端資料中心」動土 助升網速資安

國家實驗研究院國家高速網路與計算中心負責興建的「國網雲端資料中心」（NCHC IDC），今天動土。預計2025年完工開始...

慶祝兒童節 「嘉義兒童周」作業減量、延長下課時間

兒童節即將到來，嘉義市政府為歡慶兒童節，將3月27日至31日訂為「嘉義兒童週」，除了學校有自行安排各項慶祝活動，市府教育...

陳情民眾個資遭外洩！名字地址公開流傳 嘉縣府允改善

嘉義縣議會今天召開第二次臨時會，議員詹琬蓁在臨時動議時說，縣府對陳情民眾個資保護不完善，日前有名民眾透過網路信箱陳情，縣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦