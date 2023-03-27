嘉市府4月兒童月25場活動 大人小孩「全嘉Chill孩嗨」
為歡慶兒童佳節，嘉義市政府融合兒童權利公約及聯合國多元永續發展目標的精神，依照年齡層設計不一樣的活動內容，在4月份規畫25場一系列兒童月活動。市長黃敏惠表示，跨過市府各局處，配合聯合國兒童權利四大公約精神，寓教於樂，讓孩子「Chill孩嗨」（哈哈笑）的時刻也是大人「Chill孩嗨」。
上午在市政府一樓中庭舉行「全嘉Chill孩嗨」兒童月宣傳活動，透過「一活動一攤位」的方式呈現，要讓整個四月親子一起「嗨翻嘉義」。
市長黃敏惠表示，4月份是兒童月，為了要讓孩子有難忘回憶，市府規畫一系列活動，共計有25場活動，融合《兒童權利公約》中「禁止歧視」、「生存及發展權」、「優先考量兒童最佳利益」，「表意權」的四大原則讓孩子從小建立正確的觀念外，同時寓教於樂傳達CRC的精神，此外，市府教育處也特別規劃「樂學習、遊戲趣、愛閱讀、好健康」活動，於兒童週期間作業減量、延長下課時間、閱讀活動以及推出兒童節營養特餐，讓孩子擁有一個快樂學習又幸福的兒童節。
黃敏惠表示，青年是帶動城市發展的重大引擎，孩子更是最重要的螺絲釘，市府長期致力於兒童福利的發展，使家長們在「嘉」安心生養，無論在兒童福利的推動、親子活動都能夠感受到嘉義的幸福進行式。歡迎全國的的親子家庭趁著兒童節連假到來參與兒童月的系列活動，也能來「嘉」旅行，一起走出戶外，享受親子的樂趣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言