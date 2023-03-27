嘉市府4月兒童月25場活動 大人小孩「全嘉Chill孩嗨」

為歡慶兒童佳節，嘉義市政府融合兒童權利公約及聯合國多元永續發展目標的精神，依照年齡層設計不一樣的活動內容，在4月份規畫25場一系列兒童月活動。市長黃敏惠表示，跨過市府各局處，配合聯合國兒童權利四大公約精神，寓教於樂，讓孩子「Chill孩嗨」（哈哈笑）的時刻也是大人「Chill孩嗨」。

上午在市政府一樓中庭舉行「全嘉Chill孩嗨」兒童月宣傳活動，透過「一活動一攤位」的方式呈現，要讓整個四月親子一起「嗨翻嘉義」。

市長黃敏惠表示，4月份是兒童月，為了要讓孩子有難忘回憶，市府規畫一系列活動，共計有25場活動，融合《兒童權利公約》中「禁止歧視」、「生存及發展權」、「優先考量兒童最佳利益」，「表意權」的四大原則讓孩子從小建立正確的觀念外，同時寓教於樂傳達CRC的精神，此外，市府教育處也特別規劃「樂學習、遊戲趣、愛閱讀、好健康」活動，於兒童週期間作業減量、延長下課時間、閱讀活動以及推出兒童節營養特餐，讓孩子擁有一個快樂學習又幸福的兒童節。