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影／國家高速網路「雲端資料中心」動土 助升網速資安

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
國家高速網路「雲端資料中心」今天動土 ，有助提升網速通訊品質。記者周宗禎／攝影
國家高速網路「雲端資料中心」今天動土 ，有助提升網速通訊品質。記者周宗禎／攝影

國家實驗研究院國家高速網路與計算中心負責興建的「國網雲端資料中心」（NCHC IDC），今天動土。預計2025年完工開始營運。相關運轉有「平衡南北」資訊能量、「國家戰略」考量。一般民眾能感受到的是實際效益是，網路速度「會明顯提升」且「不會再突然卡卡甚至中斷」，通訊品質與資訊安全也會明顯改善。

國研院林法正院長主持動土、邀請市長黃偉哲的地方人士參與。期待雲端資料中大幅提升台灣IDC機房整體服務量能，以「便捷、高效、多選擇、備援、韌性的雲端與網路匯集環境」，吸引國際海纜業者與國內網路、雲端服務業者進駐，並與各部會合作打造台灣「協助雲端網路整合優化、國家聯網通道建設升級，成為亞太網路電纜暨分散式高速網路交換樞紐」。

國研院長林法正表示，台灣身處東亞樞紐位置，不論是東北亞至東南亞，或是亞洲和美國間的海纜網路，都是以台灣做為國際資料傳輸的重要匯集節點，有難以取代的優勢。國研院國網中心以貫串全台的骨幹網路、福爾摩沙網路交換中心為基礎，在台南建立新的雲端資料中心，擴增國際海纜交換能量，將有助各地5G網路訊息的交換及整合，實現政府推動數位國家、創新經濟發展的初衷。

黃偉哲指出，國網雲端資料中心位於南部科學園區內，國研院國網中心預計投入經費6.2億元，構建地上5樓具節能省碳的高效能綠建築，可望成為「台南市的綠建築典範、南科園區新地標」，促使台南網際網路品質、物聯網及發展智慧城市再升級，展現台南智慧新都風貌。

資料中心在南部科學園區管理局旁，依美國電信產業協會Rated 3等級架構規所需空間。考量高效能運算（High Performance Computing, HPC）電腦特殊性，採用特殊空調系統，並導入人工智慧技術以優化能源管理效率，以能源使用效率PUE 1.3為目標。建築特色強調低耗能、A級資安管理，能夠抗六級強震。

國網中心主任張朝亮表示，資料中心將提供800櫃空間，作為國際海纜業者登陸及5G網路與雲端服務業者重要基地，再透過國內網路與有線電視業者的光纖網路及設備在此串接互連，即可提供國內各式各樣的網際網路服務。

國家高速網路「雲端資料中心」今天動土 ，有助提升網速通訊品質。記者周宗禎／攝影
國家高速網路「雲端資料中心」今天動土 ，有助提升網速通訊品質。記者周宗禎／攝影
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