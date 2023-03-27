嘉縣竹崎、永慶高中FRC機器人夏威夷區域賽入8強 聯盟備選佳績

嘉義縣竹崎高中與永慶高中兩校20名學生，組成2023FRC機器人競賽嘉義縣代表隊，今天傳回在美國FRC夏威夷區域賽，最後成績比5年前的FRC澳洲區域賽大躍進10名，進入8強聯盟備選名單，展現嘉義縣立高中在發展FRC機器人教育上，在國際賽上首次最佳成績。

帶領20名嘉義聯隊學生，遠征夏威夷參賽的竹崎高中校長蘇淵源表示，這次競賽題目「拾起立方體及圓錐體放置到指定區域」，學生須在六周內從無到有完成機器人，並參與台灣各校聯盟模擬賽，透過模擬賽精進改良機器人，累積競賽經驗，最終以完備的狀態赴夏威夷參賽。

蘇淵源說，今年受限預算沿用舊底盤，能拿如此成績，實是很不容易的，雖無法如願達再征休士頓，但以今年的表現及吸取的經驗，加上明年新底盤加入，前八強和休士頓仍可期，繼續帶領學生精進，在世界舞台發光發熱。

參賽學生呂宥綸表示，比賽過程不同組別的成員需面對各式各樣的挑戰，賽程要與各國選手交流，意識到英文的重要性，雖未能選入八大聯盟，但過程所學習到的知識更加寶貴。

帶隊教練黃皇賓表示，遠征夏威夷比賽，從出發拆機器人，到美國組裝機器人，再到完成所有比賽，過程充滿挑戰，學生們各司其職完成任務，如機器人上的每根螺絲，發揮最大能力。

主任陳琬婷指出，今年紀錄組學生創新紀錄格式分析，提高效率，公關組學生在競賽前後與國內外團隊互動，跨國交流支援，此行團隊代表嘉義縣政府贈送禮物給各國隊伍教練，展現台灣嘉義縣到夏威夷進行國際交流的誠意。