嘉縣竹崎、永慶高中FRC機器人夏威夷區域賽入8強 聯盟備選佳績
嘉義縣竹崎高中與永慶高中兩校20名學生，組成2023FRC機器人競賽嘉義縣代表隊，今天傳回在美國FRC夏威夷區域賽，最後成績比5年前的FRC澳洲區域賽大躍進10名，進入8強聯盟備選名單，展現嘉義縣立高中在發展FRC機器人教育上，在國際賽上首次最佳成績。
帶領20名嘉義聯隊學生，遠征夏威夷參賽的竹崎高中校長蘇淵源表示，這次競賽題目「拾起立方體及圓錐體放置到指定區域」，學生須在六周內從無到有完成機器人，並參與台灣各校聯盟模擬賽，透過模擬賽精進改良機器人，累積競賽經驗，最終以完備的狀態赴夏威夷參賽。
蘇淵源說，今年受限預算沿用舊底盤，能拿如此成績，實是很不容易的，雖無法如願達再征休士頓，但以今年的表現及吸取的經驗，加上明年新底盤加入，前八強和休士頓仍可期，繼續帶領學生精進，在世界舞台發光發熱。
參賽學生呂宥綸表示，比賽過程不同組別的成員需面對各式各樣的挑戰，賽程要與各國選手交流，意識到英文的重要性，雖未能選入八大聯盟，但過程所學習到的知識更加寶貴。
帶隊教練黃皇賓表示，遠征夏威夷比賽，從出發拆機器人，到美國組裝機器人，再到完成所有比賽，過程充滿挑戰，學生們各司其職完成任務，如機器人上的每根螺絲，發揮最大能力。
主任陳琬婷指出，今年紀錄組學生創新紀錄格式分析，提高效率，公關組學生在競賽前後與國內外團隊互動，跨國交流支援，此行團隊代表嘉義縣政府贈送禮物給各國隊伍教練，展現台灣嘉義縣到夏威夷進行國際交流的誠意。
賽場上，台北駐檀香山台北經濟文化辦事處長林暉程和夏威夷大學教授楊濟華，均到場鼓勵學生們為台灣爭光。陳琬婷說，賽中學生依每次駕駛狀況，修改程式及微調機械結構，讓沿用的標配底盤，盡力達最佳狀態，順利打破縣立高中出國競賽隊紀錄，進入8強聯盟備選名單。
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