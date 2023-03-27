蛋雞場嚴防禽流感 台南逐場分送消毒物資

近期全球禽流感疫情嚴峻，全台蛋雞場受影響，造成產蛋減少，台南市政府輔導轄內蛋雞場提高防疫量能，逐場分送生石灰、消毒水及防護裝備，並要求業者落實防疫管制。

台南市動物防疫保護處長吳名彬今天透過新聞稿表示，動保處動員全部人力，預計31日前完成轄內蛋雞場強化消毒措施，防疫人員逐場分送生石灰、消毒水及防護裝備，並指導農戶完成生石灰灑佈。

吳名彬指出，生石灰灑佈時會揚起粉塵，且遇水後會產生強鹼及高熱，可殺滅細菌及病毒，作業時須穿戴護目鏡、口罩、手套、防護衣及膠鞋等防護裝備，並建議養禽業者於清晨或傍晚位於上風處灑佈消毒，每月補強1次於雞舍內外、四周及通道，防止養禽場存有潛在病毒。

吳名彬說，動保處派員至各養禽場訪視疫情及查核輔導防鳥圍網設施，宣導落實養禽場生物安全管制，持續派消毒車到各高風險區禽場、家禽理貨場、集籠場及濕地保護區周邊公共區域全面擴大消毒。

吳名彬指出，已要求各養禽場嚴格人車管制，進出禽場人員都要更換雨鞋及消毒手部，且出入車輛輪胎、踏墊、箱籠等也須清潔消毒，並修補禽舍防鳥圍網破洞，避免家禽與候（野）鳥接觸，降低病毒入侵機會。