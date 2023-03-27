陳情民眾個資遭外洩 名字地址公開流傳 嘉縣府允改善

嘉義縣議會今天召開第二次臨時會，議員詹琬蓁在臨時動議時說，縣府對陳情民眾個資保護不完善，日前有名民眾透過網路信箱陳情，縣府公務人員在文件蓋上五年後自動解密印章後，卻將含有名字、地址的整份文件外流；政風處長郭建毅說，確屬洩密案，已移送調查機關處理。

綜合規劃處長郭凱迪說，民眾目前主要有3種陳情管道，包括網路信箱、1999、縣長信箱；議員詹琬蓁說，依行政程序法第173條及縣府分層負責權限規定，陳情人未具姓名、佳址、電子郵件者可不受理，但民眾具名卻被公開，對民眾是一種傷害。

詹琬蓁說，民眾透過網路信箱陳情，畜產保護科3月14日收件，蓋上「自陳情日始，5年後117年3月13日自動解密」印章，隨後卻把印有陳情人姓名、地址、信箱的文件，在豪無遮掩情況下，直接送出公文在外流傳，造成陳情人個資外洩。

農業處長許彰敏，私下諮詢承辦人，因為急著送件，當下沒想那麼多，結果就把密件、個資洩漏出去，事發後立即啟動應變措施，請承辦人將文件收回，不過因文件已傳出去，所以也與政風室聯繫，後續請政風室協助調查處理。

政風處長郭建毅說，這個案件屬於洩密案，是政風處要查辦，個人屬於個資法管制，洩密內容屬於公務，則是以洩漏公務機密處理，已移送調查機關處理。