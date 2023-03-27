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盼徹底改善淹水 南市學甲M幹線抽水站及調節池工程動土

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市學甲M幹線抽水站及調節池工程今動土，未來完工示意圖。圖 ／台南市政府提供
南市學甲M幹線抽水站及調節池工程今動土，未來完工示意圖。圖 ／台南市政府提供

台南市政府及中央汛前超前部署，投入3億餘元辦理學甲區M幹線抽水站及調節池工程，今上午動工，預定2年後完工，希望徹底改善北學甲長期惱人的淹水問題。

台南市長黃偉哲出席、立委賴惠員、市議員陳昆和、方一峰、蔡秋蘭、蔡蘇秋金、謝舒凡等人出席動土儀式，黃表示，學甲地勢較低，過去常有水患，北學甲及南學甲又因水系不同，造成淹水原因也不盡相同，他認為學甲工業區抽水站需要快建好，以利將積水即時抽排。

水利局長韓榮華說，學甲區M幹線抽水站及調節池工程，因當地學甲工業區內水出口瓦寮排水為感潮段，常因外水頂托關閉排水閘門造成無法順利排除內水，因此建置16cms抽水站及1.9萬立方公尺調節池協助抽排內水。

該工程總經費3.3億元，其中營建署補助（78%）約2.5億元，地方配合款（22%）約8000萬元，工程由營建署代辦，工期600日曆天，預計於2025年3月完工。

水利局說，南學甲市區已於2017年完成18cms華宗抽水站，通過2018年0823豪雨考驗。此外，下溪洲抽水站新建4cms站體工程於去年4月完成，待20cms法源抽水站、16cms M幹線抽水站等水利工程陸續完成後，學甲地區防洪排水設施將更加完善。

投入逾3億，南市學甲M幹線抽水站及調節池工程今動土，市長黃偉哲（左三）等人與會。圖 ／台南市政府提供
投入逾3億，南市學甲M幹線抽水站及調節池工程今動土，市長黃偉哲（左三）等人與會。圖 ／台南市政府提供

水利局 淹水

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