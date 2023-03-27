缺蛋可改吃這個「比雞蛋更優的蛋白質」 台南新市農會力推

台灣缺蛋荒難解、蛋價飆漲，許多民眾要每天吃蛋補充蛋白質，台南新市農會看到商機，今天打出文宣強調補充蛋白質不是「非蛋不可」，毛豆每100公克蛋白質含量超越雞蛋、有「植物之肉」美譽，新市區農會出產的毛豆產品便是優良蛋白質補充品。

新市區農會李美嬅總幹事指出，研究顯示每100克毛豆含有116卡熱量、13.8g蛋白質；100克的雞蛋熱量139卡、蛋白質12.5g ，毛豆比雞蛋的熱量更低、蛋白質更高。毛豆還有其他的健康好處，像是毛豆含有豐富的人體必需胺基酸，這些胺基酸是身體無法自行合成的，需要通過飲食攝取。相比之下，雞蛋蛋白質中的必需胺基酸含量要低得多。

她說，毛豆含有豐富的膳食纖維。每100克毛豆中含有約8克膳食纖維，相當於雞蛋的8倍。膳食纖維有助於促進腸道健康、降低膽固醇和控制血糖水平。另外，毛豆還含有許多維生素和礦物質，如維生素B、鈣和鎂。這些營養素對於保持身體健康非常重要。足夠的蛋白質不但可以增加飽足感，降低對食物的慾望，還能穩定血糖。