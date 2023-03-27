喚起古老美食 鄒族逐鹿文創園區清明連假首辦美食節

嘉義鄒族人把古老美食移至阿里山下入口，台18線旁的鄒族逐鹿文創園區囉！清明連假4月1日至5日，園區首辦「逐鹿部落傳統美食節」連續5天有10名部落媽媽，重現失傳的古老傳統美食，喚起鄒族世輩傳承的美食記憶與技藝。

鄒族逐鹿文創園區表示，為使久居外地的族人、或是新一代的部落青年，不要忘記鄒族祖先在山野中世輩相承的傳統飲食，在各方努及收集傳統食譜下，首度舉辦逐鹿部落傳統美食節，在清明連假5天，園區將推出原住民古老特色美食。

鄒族在台灣的歷史，從6千多年前遷移足跡，包括台南安平、到今日的阿里山，經歷各種大時代的社會變遷後，發展出一套與自然互利共存的山林飲食文化。

為找回並傳承部落傳統美食，4月1日活動當天有十名部落媽媽、老人家及傳統攤商，將快失傳的傳統美食技藝，再次重現江湖，讓族人尋回兒時的烹烤記憶，與遊客們分享，一同重現美好的舊時光。

首日活動上，除傳統美食，還有年長族人大合唱罕見鄒族古謠，且從4月1日至5日每日都有部落傳統特色攤商、鄒族神級街頭藝人楊光輝演出、豐收祭團圓舞蹈與搗麻糬等各體驗。