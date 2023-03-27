趕鵝、求婚！露營區走出特色 天氣冷熱已不是決定因素

南部因天氣較熱關係，露營非優勢，淡季較明顯，但受疫情及露營方式多樣化影響，台南的露營區生意明顯扭轉，連續假日一帳難求，即使有約180個帳位的走馬瀨也是8、9成，有的地點好成為包場的求婚場所，南市觀旅局表示，受氣候限制，南部的露營必須發展出特色，台南有美麗海灘、紅樹林都是目前受歡迎的特色，統計台南現有19處營運中的露營場，新設中有1場。

隨著露營型態的多元化，以及疫情的影響，露營已成為最夯的的戶外活動，過去南部因天氣較熱，清明節過後天氣較熱，露營區明顯冷清，大家往較涼爽、海拔上千公尺的地方去，但露營車、車宿的流行，加上不用自己搭帳也可住在有空調的營帳內，只要露營場有特色，就會吸引遊客前往。

台南市觀光旅遊局表示，雖然市府共列管46處露營場，但有27處已經沒有營運，包含有民宿已沒有經營露營，但官網仍有露營場的服務，以致遊客敗興而歸，已要求這些仍有露營資訊卻沒營業的業者把官網露營部分拿掉。經統計，目前有營業的共19處，但實際上僅有5處完成登記程序合法化，另14處由市府輔導申請登記中。另楠西區有一業者新申請露營區，已協助輔導申設，希望早日設立。

觀旅局說，14處輔導中的露營場，有12處用地符合規定，尚未申請登記，餘2處用地經初判符合修正後「非都市土地使用管制規則」範疇的適用，將積極輔導業者完成登記程序。目前業者在申請中所遇到的問題，主要是建築物的建造，因有些是鐵皮屋，若沒建照，為違建物，就必須拆除，合乎規定才能設置。

觀旅局委外經營的雙春濱海遊憩區也設有露營區，最近已完成現勘，均符合規定，補文件即可完成登記。業者說，此處最大的特色是海灘、紅樹林及紅樹林為綠蔭的步道，每到連假都一帳難求，吸引遊客來此露營除了海濱美景，還可戲水、踏浪、釣魚，觀察招潮蟹、彈塗魚，大人小孩都喜愛，即將來到的清明連假，已有許多人預約露營。

楠西區的梅嶺神祕氣場露營區為西拉雅風景區委外經營的露營場，已成年輕人求婚聖地，營主林明賢說，占地兩公頃，營造出氣場好、氣氛佳的露營環境，去年元月營運後，已超過10場的包場求婚，而看到大人小孩一起搭帳、料理晚餐，自己也感動與欣喜。場區有養鵝防蛇，也會帶領小朋友參與趕鵝秀。