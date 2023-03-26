就是要你記得！消防防災宣導也搞異業結盟

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市官田消防分隊防災宣導，與飲料店、超商及自助餐店異業結盟，發放清明防災宣導貼紙，希望藉由適時宣導，降低災害發生。記者謝進盛／翻攝
台南市官田消防分隊防災宣導，與飲料店、超商及自助餐店異業結盟，發放清明防災宣導貼紙，希望藉由適時宣導，降低災害發生。記者謝進盛／翻攝

台南市官田消防分隊宣導苦思創意；盤點轄區宣導防災地點，鎖定飲料店、超商及自助餐店等人潮進出頻繁場所，與業者異業結盟發放清明防災宣導貼紙，希望降低災害發生。

近來各地掃墓火警頻傳，除消防人員疲於奔命，更易造成防災資源及人力耗損，尤其當前水情吃緊，台南市政府消防局統計為例，3月6日至3月19日期間比較去年同期，火警案件增加63件，如何減災宣導更迫在眉睫。

為此近日官田消防分隊苦思後與推動異業結盟，針對轄內飲料店、超商及自助餐店等人潮進出頻繁場所，與業者約定異業結盟，發放清明防災宣導貼紙，民眾結帳時將防災貼紙貼在商品上，無形中將防火防災觀念傳達給民眾。

今年清明也與官田區公所及角秀山生命紀念館合作，針對高峰時期加強陸上巡邏及不定時不定期使用空拍機進行大範圍偵蒐，若發現有民眾不當引火將逕行拍照舉發，情節嚴重者可依公共危險罪送辦。

台南市政府消防局李明峯、第二救災救護大隊長王騰毅說，當前旱象嚴峻旱，火勢往往一發不可收拾。官田分隊結合轄內業者清明防災貼紙發放，無形中將防火防災意識深植人心，期減少火災發生。

台南市官田消防分隊防災宣導，與飲料店、超商及自助餐店異業結盟，發放清明防災宣導貼紙，希望藉由適時宣導，降低災害發生。記者謝進盛／翻攝
台南市官田消防分隊防災宣導，與飲料店、超商及自助餐店異業結盟，發放清明防災宣導貼紙，希望藉由適時宣導，降低災害發生。記者謝進盛／翻攝
台南市官田消防分隊防災宣導，與飲料店、超商及自助餐店異業結盟，發放清明防災宣導貼紙，希望藉由適時宣導，降低災害發生。記者謝進盛／翻攝
台南市官田消防分隊防災宣導，與飲料店、超商及自助餐店異業結盟，發放清明防災宣導貼紙，希望藉由適時宣導，降低災害發生。記者謝進盛／翻攝

台南 自助餐店

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