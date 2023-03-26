獅子會300-D1區年會盛大登場 轎車大摸彩幸運得主是他
國際獅子會300-D1區第45屆年會今天在雲林科技大學舉行，由於D1區總監施松吉是雲林人，加上適逢D1區最後一屆，年會規模更盛大隆重，逾3000人海內外會員參加。除捐贈5部社會服務車，韓國354-C姊妹區總裁朴鐘花也率團共襄盛舉。
會場更有45週年懷舊老照片展覽、古董汽車秀，讓會員回顧與創新。晚會更破天荒推出一輛價值逾60萬元的轎車大摸彩，為年會畫下完美的句點。
D1區第45屆年會也是最後一屆年會，7月起D1區將改為E 1區，總監施松吉感謝所有領導幹部為社會服務，出錢出力無私奉獻，他銘感五內，承諾完成的小東工業區獅子紀念公園，總工程費約1200萬可望於5月竣工；嘔心瀝血編緝的「D1區沿革」一書也將如期在7月新卸任時新書發表。
今天並捐贈社區服務車1部、復康巴士2部、家扶中心食物運載車1部，及身心障礙者接送車1部，雲林縣長張麗善等人受邀剪綵。施松吉也感謝全區獅友100%的年會註冊，這是史無前例的記錄。
雲泰廳會場重新裝修，場外佈置紅地毯星光大道，場內咖啡桌讓獅友浪漫喝咖啡，也少不了雲林在地美食，包括斗南鮮肉包、崙背千巧谷皇室菠蘿、西螺麻糬、虎尾茶葉蛋、西螺鮮甜玉米、四湖素肉條等小吃，讓與會人士大快朵頤，讚不絕口。
晚宴移師斗六觀光夜市席開300桌，60支薩克司風演奏，氣勢磅礡。年會籌備會主席林錦藤指出，此次年會摸彩獎項總額創新高，包括ㄧ部豐田Yaris轎車、兩部機車、20台50吋電視、30個大同電鍋等。獅友慷慨解囊，轎車則是他個人捐贈，另也自掏腰包贊助邀請甲子惠、七郎、陳豐、關聰、莎莎等影視藝人演出，全程直播與未到場獅友分享。
摸彩過程十分緊張，最後價值逾60萬元的轎車，被獅友林志銘幸運抽中，全場抱以熱烈掌聲恭賀，把年會氣氛帶到最高潮。
年會籌備委員會主席林錦藤和執行長李美惠慷慨大器，策劃這場空前的年會盛事，讓獅友留下驕傲又深刻印象，也為年會劃下美好句點。
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