台南台江師生體檢古道刺桐樹 鐵絲纏繞樹身很要命

台南社大台江分校「跟著河流班」師生今天走十三佃古道，調查古道刺桐樹生長情形，發現樹穴過小、土壤硬化，有的樹身還纏繞鐵絲，師生記錄生長環境並編號，並將建議市府改善樹穴及土壤，讓這些刺桐樹有更好的生長環境。

為協助社區調查十三佃古道刺桐樹綠道生長情形，台江分校跟著河流班師生，今天由老師沈介文帶領大家前往十三佃古道，當地耆老鄭新讚、鄭忠勝也會同勘查，逐一調查每棵刺桐樹樹穴及生長環境，同時編號，並記錄每棵樹的生長情形及遭遇到的問題。師生發現樹穴過小，土壤硬化，有的樹身也被纏繞鐵絲，或是樹身受傷未癒合，整體樹木生長環境不佳，已有十棵刺桐樹因為樹穴過小、樹幹受傷等多重原因，導至枯死，但刺桐樹的生命力堅韌，大部分刺桐樹都有長出新葉。