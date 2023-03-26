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台南台江師生體檢古道刺桐樹 鐵絲纏繞樹身很要命

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區十三佃古道兩旁種有刺桐樹，社大台江分校師生調查樹木生長情形，發現有樹木遭纏繞鐵絲。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區十三佃古道兩旁種有刺桐樹，社大台江分校師生調查樹木生長情形，發現有樹木遭纏繞鐵絲。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校「跟著河流班」師生今天走十三佃古道，調查古道刺桐樹生長情形，發現樹穴過小、土壤硬化，有的樹身還纏繞鐵絲，師生記錄生長環境並編號，並將建議市府改善樹穴及土壤，讓這些刺桐樹有更好的生長環境。

為協助社區調查十三佃古道刺桐樹綠道生長情形，台江分校跟著河流班師生，今天由老師沈介文帶領大家前往十三佃古道，當地耆老鄭新讚、鄭忠勝也會同勘查，逐一調查每棵刺桐樹樹穴及生長環境，同時編號，並記錄每棵樹的生長情形及遭遇到的問題。師生發現樹穴過小，土壤硬化，有的樹身也被纏繞鐵絲，或是樹身受傷未癒合，整體樹木生長環境不佳，已有十棵刺桐樹因為樹穴過小、樹幹受傷等多重原因，導至枯死，但刺桐樹的生命力堅韌，大部分刺桐樹都有長出新葉。

台江分校執行長吳茂成說，跟著河流班師生看到古道的刺桐樹生長環境不佳，覺得不應如此對待樹木，將建議市府優先改善這些刺桐樹的樹穴及土壤，避免刺桐樹因為生長環境惡劣，而繼續惡化，停止生長。跟著河流班師生也發現十三佃古道有幼稚園、安養院，道路應規畫友善行人空間，以利學童及老人家進出。

台南市安南區十三佃古道兩旁種有刺桐樹，但樹穴太小，土壤也硬化，不利生長。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區十三佃古道兩旁種有刺桐樹，但樹穴太小，土壤也硬化，不利生長。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區十三佃古道兩旁種有刺桐樹，社大台江分校師生調查樹木生長情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區十三佃古道兩旁種有刺桐樹，社大台江分校師生調查樹木生長情形。記者鄭惠仁／攝影

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