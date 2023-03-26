疫苗加一針解封更安心 張麗善率先接種為連假催打氣

響應中央「疫苗加一，解封安心」政策，雲林縣政府陸續在全縣20鄉鎮市設置疫苗快打站，方便民眾就近接種；雲林縣長張麗善今到虎尾快打站關心民眾接種情形，並率先接種莫德納BA.4/5次世代疫苗，呼籲鄉親踴躍接種疫苗，提高防護力。

張麗善指出，新冠肺炎流感化，未來接種疫苗可能變成每年施打一劑即可，由於流感疫苗大多在每年10月施打，縣府特別規畫在年初3、4月為大家施打新冠肺炎疫苗，希望鄉親能踴躍接種，提升自己的免疫力。

清明連假將屆，為在連假催出打氣，張麗善今天率先接種次世代疫苗，她說，只要年滿6歲以上就可以施打疫苗，呼籲大家帶孩子到快打站施打，以後每年只要年初接種一次，就可讓一整年都有保護力。

衛生局長曾春美表示，目前雲林接種莫德納BA.4/5次世代疫苗人數約6萬多人，在全台排名居中，目前在20鄉鎮市設置快打站，接種者除可獲得衛教包，各鄉鎮市還會加碼贈送不同的禮品，希望大家踴躍接種，共同提升社區保護力。

曾春美呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗追加劑」的對象踴躍接種，以增加接種覆蓋率及提升群體免疫力，避免罹患新冠肺炎重症及死亡的機率。