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台南以物易物有意思 兩串蕉但說好話、比手勢也可換物
台南社大倡議減少過度消費，今天結合大成國中師生，舉辦「草地換物市集及音樂趴」活動，吸引近50個攤位提供民眾交換物品，讓舊物有機會在別人手中重生。有人一句祝福拿到一件二手衣，有人比愛的手勢，玩具任你挑。
今天下午，台南市區飄著細雨，但「草地換物市集及音樂趴」熱情沒被澆熄，攤主帶著二手衣、書、植物及各式各樣生活用品
擺攤讓有興趣的民眾以物易物，有人帶著家裡用不到書籍，任你挑選，因為想送人。去年11月才結婚的許先生、廖小姐，因為有人說出「祝你們百年好合」，讓對方以祝福的話換走衣服。攤主何小姐用一本吉他教唱書籍及一本筆記簿換來泰戈爾全集及一卷蔡琴卡帶。
「彩虹城」攤主蔡小姐主打，只要你比愛心，玩具忍你挑；「黑門事務所的攤位」則是你喜歡，書就拿走，讓你用歡喜來換書。
今年增加「流浪植物找個家」主題，發想自台南社大一群熱愛植物的師生，透過課程，長期蒐集戶外野生的如赤道櫻草、蛛絲毛藍耳草、寛葉馬階花、馬拉巴栗等植物，移種到大成國中的閒置屋頂，開發出結合太陽能板的綠屋頂天空教室。透過綠屋頂的實作案例，許多野外不起眼的野草，經過細心安置與培育，就可以讓屋頂或陽台變成具有節能及景觀的風景。
植物講師李武昌分享綠屋頂營建過程，志工也準備了手作盆栽與民眾換物，吸引民眾以家中用不到的工具來交換，台南500多天沒下雨，細雨中綠物頂植物暢飲解渴，大家都期待雨後能綠葉茂盛，百花盛開。維修咖啡館也到現場幫民眾修理電器用品。
台南社大草地換物市集規畫人陳冠達表示，想法的初衷源自於電影「第36個故事」中的故事交換，這樣的創意激發了社大對「換物」的想像，家裡一定會有放在櫥櫃裡已經用不到的東西，希望透過草地換物市集「以物易物」以及延續物品生命與再造的概念，提供市民交換物品的節慶場域。
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