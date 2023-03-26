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嘉義縣1111教育團隊首辦繪畫活動 吸引300名學生參加

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣1111教育團隊首次舉辦繪畫活動，今天吸引300名學生參加。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣1111教育團隊首次舉辦繪畫活動，今天吸引300名學生參加。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣13所學校家長會長自組嘉義縣1111教育團隊，今天首次舉辦親子繪畫活動，吸引300名學生在松山國小一起作畫，氣球達人玲玲老師在場與孩童互動炒熱氣氛，現場還免費提供爆米花、冰淇淋，讓小朋友擁有難忘的週末時光。

嘉義縣1111教育團隊由民雄國小家長會長舒峰銘擔任總召集人，號召民雄國小、東榮國小、福樂國小、秀林國小、興中國小、菁埔國小、三興國小、大崎國小、松山國小、民雄國中、大吉國中、新港國小以及大林國小共13所家長會會長所組成。

舒峰銘表示，所有會長理念相同，一起為大民雄地區學童努力，結合小我力量、完成大我目標，今天首次舉辦繪畫活動「繪出民雄童在一起」，以家為創作主題，讓孩子在房屋造型存錢筒上，發揮想像力畫出民雄的特色，再由來賓選出喜歡的作品贈送禮品。

民雄鄉長林于玲說，民雄有這群家長會長為教育努力很幸福，讓孩童與家長一起享受親子時光，未來會多與1111教育團隊一起舉辦活動；雖疫情減緩，群創光電、睿生科技仍共同捐贈1萬支新冠肺炎快篩試劑，將供13所學校使用，以備不時之需。

嘉義縣1111教育團隊今天舉辦繪畫活動，民雄鄉長林于玲到場參加。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣1111教育團隊今天舉辦繪畫活動，民雄鄉長林于玲到場參加。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣1111教育團隊首次舉辦繪畫活動，今天吸引300名學生參加。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣1111教育團隊首次舉辦繪畫活動，今天吸引300名學生參加。記者黃于凡／翻攝

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