嘉義縣1111教育團隊首辦繪畫活動 吸引300名學生參加

嘉義縣13所學校家長會長自組嘉義縣1111教育團隊，今天首次舉辦親子繪畫活動，吸引300名學生在松山國小一起作畫，氣球達人玲玲老師在場與孩童互動炒熱氣氛，現場還免費提供爆米花、冰淇淋，讓小朋友擁有難忘的週末時光。

嘉義縣1111教育團隊由民雄國小家長會長舒峰銘擔任總召集人，號召民雄國小、東榮國小、福樂國小、秀林國小、興中國小、菁埔國小、三興國小、大崎國小、松山國小、民雄國中、大吉國中、新港國小以及大林國小共13所家長會會長所組成。

舒峰銘表示，所有會長理念相同，一起為大民雄地區學童努力，結合小我力量、完成大我目標，今天首次舉辦繪畫活動「繪出民雄童在一起」，以家為創作主題，讓孩子在房屋造型存錢筒上，發揮想像力畫出民雄的特色，再由來賓選出喜歡的作品贈送禮品。