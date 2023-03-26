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林鐵起終點「上帝公」阿里山會香 祈福天降甘霖

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
兩宮廟信眾搭乘小火車專車往對高岳山巡祈福。圖／翻攝王廣禮臉書
兩宮廟信眾搭乘小火車專車往對高岳山巡祈福。圖／翻攝王廣禮臉書

嘉義阿里山森林鐵路起點嘉邑北門上帝廟，清晨近百信眾恭請主神北極玄天上帝起駕，搭乘遊覽車前往林鐵終點阿里山國家森林遊樂區受鎮宮，會香祝壽，接著搭載小火車於對高岳車站山巡祈福，此次活動「解除旱象」是訴求之一。嘉義地區昨開始下起春雨，北門上帝廟副主委王廣禮表示，祈福活動籌備半個多月，信眾虔誠祈求獲天降甘霖，眾人喜悅溢於言表。

王廣禮表示，早上6點30分恭請上帝爺公神尊搭乘遊覽車前往阿里山受鎮宮會香後，隨即與受鎮宮玄天上帝一同至沼平車站乘坐小火車山巡對高岳，並在車站月台擺設莊嚴三川案桌，與隨行的百位信眾，受鎮宮公關主任李健成10餘名委員，林鐵文資處秘書林其德，嘉義林管處代表，舉行法會及祭典儀式，場面莊嚴隆重。

他表示，這是阿里山森林鐵路起點的上帝爺與阿里山上的玄天上帝首度聯袂山巡阿里山區，在宗教的信仰上頗具歷史意義。

今天下午6時一行人順利平安返回宮廟；王廣禮表示，這次宗教活動「解除旱象」是訴求之一，活動籌備半個多月，在各單位協助下順利平安，所謂真誠所致，阿里山天降甘霖，久旱逢甘霖的喜悅之情溢於言表。

信眾迎兩宮廟「上帝公」神尊一同山巡祈福。圖／翻攝王廣禮臉書
信眾迎兩宮廟「上帝公」神尊一同山巡祈福。圖／翻攝王廣禮臉書
完成祈福儀式後於對高岳合影留念。圖／翻攝王廣禮臉書
完成祈福儀式後於對高岳合影留念。圖／翻攝王廣禮臉書
嘉邑北門上帝廟信眾於阿里山國家森林遊樂區內受鎮宮會香。圖／翻攝王廣禮臉書
嘉邑北門上帝廟信眾於阿里山國家森林遊樂區內受鎮宮會香。圖／翻攝王廣禮臉書
嘉邑北門上帝廟副主委王廣禮認為，信眾虔誠祈求獲天降甘霖。圖／翻攝王廣禮臉書
嘉邑北門上帝廟副主委王廣禮認為，信眾虔誠祈求獲天降甘霖。圖／翻攝王廣禮臉書
嘉邑北門上帝廟信眾順利抵達受鎮宮。圖／翻攝王廣禮臉書
嘉邑北門上帝廟信眾順利抵達受鎮宮。圖／翻攝王廣禮臉書

阿里山 嘉義 森林鐵路

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