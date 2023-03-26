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立委斥綠執政車禍死傷創新高 台東警強化科技執法

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東警方表示，去年度機車事故死亡34人，現已運用科技執法設備，加強取締機車易肇事違規。記者卜敏正／攝影
台東警方表示，去年度機車事故死亡34人，現已運用科技執法設備，加強取締機車易肇事違規。記者卜敏正／攝影

台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，民進黨政府二度執政以來，毫不重視改善道路交通安全，去年度死亡人數創10年新高，車禍發生與死傷數，更是有史以來最高，其中非直轄市的屏東、台東、嘉義及雲林縣，死亡達到最嚴重等級的25人以上。

台東縣警察局交通隊表示，台東縣111年交通事故死亡55人，較110年57人減少2人，減少3.5%，全國事故死亡增加率4.2%，縣內事故減少，代表防制成效優於全國平均數，也是少數防制事故降低死亡縣市。

交通隊表示，去年度機車事故死亡34人，因此加強取締機車違規，現已運用科技執法設備，加強取締機車易肇事違規行為，如闖紅燈、違規轉彎、跨越雙黃線、機車未兩段式左轉、無號誌路口未停讓等行為。

另因高齡死亡數過半，也加強到文健站、社區據點宣傳，並加強酒駕勤務宣導、取締，同時為提升行人安全維護，將針對汽機車未禮讓行人、行人違規穿越道路及人行道違規停車等，落實執法工作，期能逐年降低傷亡。

台東 台灣民眾黨

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