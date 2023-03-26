立委斥綠執政車禍死傷創新高 台東警強化科技執法
台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，民進黨政府二度執政以來，毫不重視改善道路交通安全，去年度死亡人數創10年新高，車禍發生與死傷數，更是有史以來最高，其中非直轄市的屏東、台東、嘉義及雲林縣，死亡達到最嚴重等級的25人以上。
台東縣警察局交通隊表示，台東縣111年交通事故死亡55人，較110年57人減少2人，減少3.5%，全國事故死亡增加率4.2%，縣內事故減少，代表防制成效優於全國平均數，也是少數防制事故降低死亡縣市。
交通隊表示，去年度機車事故死亡34人，因此加強取締機車違規，現已運用科技執法設備，加強取締機車易肇事違規行為，如闖紅燈、違規轉彎、跨越雙黃線、機車未兩段式左轉、無號誌路口未停讓等行為。
另因高齡死亡數過半，也加強到文健站、社區據點宣傳，並加強酒駕勤務宣導、取締，同時為提升行人安全維護，將針對汽機車未禮讓行人、行人違規穿越道路及人行道違規停車等，落實執法工作，期能逐年降低傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言