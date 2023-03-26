遇二級震後觀賞311震災題材影片 兒童節學童觀影更有感
迎接兒童節到來，嘉義市志航國小舉辦一系列結合課程與兒童行動的規畫，家長會更到影城包場看電影慶祝兒童節，觀影活動當天上午剛好發生二級地震，學童觀賞以日本311地震背景的影片時，更有感觸，寓教於生活。
志航國小校長鄭宛鈺說表示，這次選擇「鈴芽之旅“すずめの戸締まり”」，是部日本動畫電影，故事建構在日本311大地震的背景下，交織著人與人、人與環境、人與文物的對話。
3月21日學校帶著孩子們前往看電影的那天，正好上午有二級地震發生，在班級老師指導下於教室中演練「趴、掩、穩」防震要領，寓教於生活，也讓學生們下午觀影時，對電影中311震災的相關場景更有感觸。
小四學童陳衣綵、蔡媃亘表示，劇中女主角勇敢面對困境，堅韌的毅力令人佩服，有感遇到困難，不要害怕失敗，勇敢嘗試，就能戰勝一切。
學童王雅亦表示，觀影內容有趣，穿插著感人且振奮人心的劇情，讓她學到要珍惜和媽媽在一起的分分秒秒。
李宛鈺表示，這次能順利成行，感謝家長會、顧問經費幫忙，教育處長林立生的協助，以及在地影城IN 89執行長蔡政宏最提供新的廳館還有每位師生飲料與爆米花組。
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