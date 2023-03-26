美國媽祖回娘家甘霖解旱 洋轎伕感受炸轎迎神威力

美國舊金山媽祖廟組團今天抵北港朝天宮謁祖進香，朝天宮出動大批陣頭迎接「美國媽」回娘家，場面熱鬧，在美國擔任藥師的李丹尼首度穿上媽祖轎服扛轎，感受台灣炸轎迎神的威力；「美國媽」的到來普降甘霖也被傳為神奇，美國進香團預定明天刈火回鑾，「美國媽」難得回娘家也吸引不少信徒爭相膜拜一睹丰采。

美國舊金山媽祖廟1986年從北港朝天宮分靈「福鎮媽」赴美國安奉，供僑界膜拜祈安，當年居間協助分靈創廟的舊金山「朝聖宮」駐台代表高墀宏說，他哥哥是旅美北港人，因緣際會透過他協辦分靈創辦「朝聖宮」，是當地少數註冊的廟宇，如今信徒廣披，成為僑界信仰參拜勝地。

舊金山「朝聖宮」董事長顏榮利今天率領25名信徒，迎請3尊媽祖回台謁祖，朝天宮出動神童團、將軍團等鑼鼓陣頭迎駕，場面盛大，「美國媽」神轎緩緩進廟，轎伕中一位高大的「阿兜仔」掌轎，格外引人注目，他也跟著「犁轎」，感受台灣炸炮迎神的威力。

這位「洋轎伕」李丹尼，目前在舊金山一家知名醫院擔任藥師，他隨著母親李叔玲回鄉進香，心情格外興奮，李叔玲說，他也是北港人，旅居美國成家已四十多年，期間甚感媽祖神恩，赴美不久就回鄉迎了一尊媽祖回美供奉，早晚參拜數十年如一日，家人也跟著她拜媽祖，這次特地帶兒子返鄉進香，意義非凡。

略懂中文的李丹尼說，從小母親曾帶他回北港4次，對母親故鄉印象深刻，這次能再回來護送媽祖，感受台灣宗教力量的偉大，對這種特有的宗教文化也感受很深，沒想到站在鞭炮火堆中，他竟不感害怕，實在真開心，將會帶朋友也來感受台灣迎神文化的樂趣。

「美國媽」入廟後，由董事長顏榮利恭迎安座並循古禮團拜、讀疏文，顏榮利說，以往每隔3年回北港謁祖進香，此行是第8次進香，前3年原有意回台，但連3年擲筊未獲同意，原來是疫情爆發，媽祖不讓大家回來，頗為神奇。朝聖宮沒有迎神賽會，但每年都參加舊金山春節遊行，連連得獎，回北港謁祖更是一大盛事。

朝天宮副董事長蔡輔雄也說，北港媽祖分靈世界各大洲，舊金山朝聖宮分靈30餘年庇佑僑胞，香火日盛，今天回北港謁祖，讓久旱未雨的南部也普降甘霖，傳為佳話。

「美國媽」一進入北港朝天宮，即受眾多信徒高喊「進喔！」熱忱歡迎美國媽祖回娘家謁祖。記者蔡維斌／攝影

舊金山朝天宮董事長顏榮利循古禮向媽祖行三跪九叩之禮，並代表讀疏文祈求媽祖護祐僑界平安。記者蔡維斌／攝影

「美國媽」回娘家抵北港朝天宮謁祖進香，「洋轎伕」感受台灣迎神炸轎的威力。記者蔡維斌／攝影

美國舊金山朝聖宮進香團回北港朝天宮謁祖進香，團拜儀式結束殿前合照留念。記者蔡維斌／攝影

美國媽祖難得回娘家，受到北港各界熱情迎接。記者蔡維斌／攝影