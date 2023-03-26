快訊

桃園台茂購物中心火警！逛街民眾急疏散 起火點疑是這

台宏斷交 洪都拉斯無奈吐22字：靠自己尚好

新冠本土+85例 羅一鈞：推估總體輕症人數約2千至2500之間

久旱逢甘霖、嘉義仁義潭水庫進水不明顯 需明早再觀察

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
久旱逢甘霖，嘉義縣仁義潭水庫進水量不明顯，需明早再觀察。圖／報系資料照
久旱逢甘霖，嘉義縣仁義潭水庫進水量不明顯，需明早再觀察。圖／報系資料照

嘉義地區水情亮黃燈，昨天下午起有局部降雨，截至今下午2點，以阿里山、梅山鄉瑞里的累積雨量最多，分別為32毫米、24.5毫米，阿里山樂野淨水場進水量大增，有望緩解奮起湖水情，仁義潭水庫進水量仍不明顯，需明早再觀察，預計到4月底前水源充足。

自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵說，這2天嘉義縣山區有明顯降雨，阿里山樂野淨水場進水量1千3百立方公尺，比平時多出5百立方公尺，有望緩解奮起湖地區用水問題；另，雖然阿里山鄉4座配水池進水量不明顯，但目前仍供水無虞。

蔡博淵也說，仁義潭水庫目前進水量不多，只有1萬3千立方公尺，對水庫而言不算是明顯進水，但因仁義潭水庫的集水區是八掌溪，水源從八掌溪往下流，需明早才能觀察是否有明顯進水；嘉義地區有雲林湖山水庫及台南曾文、烏山頭水庫支援，預計4月底前都不會分區供水。

經濟部南區水資源局統計資料指出，截至今天下午2點，仁義潭有效蓄水容量為26.2%，有效蓄水量為651萬立方公尺；蘭潭有效蓄水容量為33%，有效蓄水量為305萬立方公尺；曾文水庫有效蓄水容量為11.3%，有效蓄水量為5732萬立方公尺。

延伸閱讀

鳳梨3粒50元 堆成山促銷

今天雨區擴及嘉義以北、屏東 賈新興估還有兩波春雨

嘉義仁義潭水庫水位低 西側潭面上民眾今驚見女浮屍

嘉義53年透天厝開價1100萬元 網友見照片：地下有大秘寶？

相關新聞

南科聯外道路 路面改善

台南市南科特定區L、M區聯外道路目加溜灣大道及西拉雅大道，長期因交通頻繁路面不平引民怨，工務局爭取近1億元經費進行道路改...

久旱逢甘霖 嘉義仁義潭水庫進水不明顯 需明早再觀察

嘉義地區水情亮黃燈，昨天下午起有局部降雨，截至今下午2點，以阿里山、梅山鄉瑞里的累積雨量最多，分別為32毫米、24.5毫...

鳳梨3粒50元 堆成山促銷

嘉義市東市場有水果攤商將鳳梨堆成小山般大力促銷，最便宜3粒50元，吸引民眾購買；老闆說，現在正值屏東鳳梨產季好吃又便宜。...

瓦斯場靠近社區被指不定時炸彈 斗六市民冒雨抗議

雲林縣斗六市久安里將設置瓦斯存放場引起居民恐慌，今天數十名居民冒雨拉白布條抗議，居民指出，瓦斯場太靠近社區，甚至鄰近變電...

不敵千元禮券魅力 嘉縣兒少教育發展開戶人數激增1成

衛生福利部開辦兒少教育發展帳戶，幫助弱勢兒童存下第一桶金，嘉義縣有664名兒少符合資格，為鼓勵弱勢家庭儲蓄，縣府今年首度...

古桃城山海鎮什家將館慶50年 逢春雨甘霖遶境祈福

嘉義市無形文化保存團體「古桃城山海鎮什家將本舘」50周年舘慶，今早舉辦「山海將藝 薪傳五十」，嘉義市長黃敏惠為家將紅菱披...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦