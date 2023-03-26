久旱逢甘霖、嘉義仁義潭水庫進水不明顯 需明早再觀察

嘉義地區水情亮黃燈，昨天下午起有局部降雨，截至今下午2點，以阿里山、梅山鄉瑞里的累積雨量最多，分別為32毫米、24.5毫米，阿里山樂野淨水場進水量大增，有望緩解奮起湖水情，仁義潭水庫進水量仍不明顯，需明早再觀察，預計到4月底前水源充足。

自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵說，這2天嘉義縣山區有明顯降雨，阿里山樂野淨水場進水量1千3百立方公尺，比平時多出5百立方公尺，有望緩解奮起湖地區用水問題；另，雖然阿里山鄉4座配水池進水量不明顯，但目前仍供水無虞。

蔡博淵也說，仁義潭水庫目前進水量不多，只有1萬3千立方公尺，對水庫而言不算是明顯進水，但因仁義潭水庫的集水區是八掌溪，水源從八掌溪往下流，需明早才能觀察是否有明顯進水；嘉義地區有雲林湖山水庫及台南曾文、烏山頭水庫支援，預計4月底前都不會分區供水。

經濟部南區水資源局統計資料指出，截至今天下午2點，仁義潭有效蓄水容量為26.2%，有效蓄水量為651萬立方公尺；蘭潭有效蓄水容量為33%，有效蓄水量為305萬立方公尺；曾文水庫有效蓄水容量為11.3%，有效蓄水量為5732萬立方公尺。