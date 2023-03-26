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鳳梨3粒50元 堆成山促銷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市場上堆積如山的鳳梨便宜賣。記者李宗祐／攝影
市場上堆積如山的鳳梨便宜賣。記者李宗祐／攝影

嘉義市東市場有水果攤商將鳳梨堆成小山般大力促銷，最便宜3粒50元，吸引民眾購買；老闆說，現在正值屏東鳳梨產季好吃又便宜。這樣促銷會不會影響到嘉義鳳梨農？嘉義縣鳳梨盤商表示，暫時不會，嘉義鳳梨目前還有每台斤18元的產地價行情，不過，希望政府未雨綢繆因應未來盛產期。

東市場和平路段有水果攤商將鳳梨堆得滿滿的有如小山，1粒50、2粒50到3粒50，吸引民眾挑選。老闆說，現在正值屏東鳳梨盛產加上外銷不出去，所以便宜賣。現場果然吸引不少民眾購買。

看到堆積如山的鳳梨被這樣賣，會不會影響到嘉義在地鳳梨？

大林鎮上林蔬果運銷合作社負責人馮偉忠表示，台灣鳳梨期是從南部屏東、高雄、台南到嘉義，目前是屏東鳳梨盛產期，市面上很多是來自屏東鳳梨，嘉義鳳梨還沒有到盛產期，通常屏東、高雄、台南銷完後，再來就是嘉義的鳳梨，基本上不會干擾到市場，目前嘉義地區的產地鳳梨每台斤18元左右，算是穩定。不過，因應未來盛產期，希望政府要早做因應。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，嘉義地區有少數鳳梨在市面上出現，有鳳梨農反應劣果也在市面上影響鳳梨價格，因此向立委陳明文反映要提早重視問題，希望農委會啟動補助加工果，也就是收購這些劣果到加工廠去，平穩鳳梨市場價錢。在陳明文的關切下農委會公文回應將徵求加工廠收購1300公噸鳳梨。

農委會已啟動劣果收購計畫。記者李宗祐／翻攝
農委會已啟動劣果收購計畫。記者李宗祐／翻攝
市場上堆積如山的鳳梨便宜賣。記者李宗祐／攝影
市場上堆積如山的鳳梨便宜賣。記者李宗祐／攝影
市場上堆積如山的鳳梨便宜賣，最便宜３粒５０元，吸引民眾挑選購買。記者李宗祐／攝影
市場上堆積如山的鳳梨便宜賣，最便宜３粒５０元，吸引民眾挑選購買。記者李宗祐／攝影

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